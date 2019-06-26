فتح باب التقدم للعمل بمركز الأوقاف للدراسات الدينية للأئمة الحاصلين على الدكتوراه

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب للراغبين فى التقدم للعمل بمركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية من الأئمة العاملين فى الأوقاف الحاصلين على درجة الدكتوراه فى جميع التخصصات الشرعية والعربية، أو الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه فى إحدى اللغات الأجنبية.

واشترطت الأوقاف، أن يكون المتقدم قد اجتاز امتحانات الأئمة المتميزين أو الإيفاد أو القراءة الحرة بتفوق، وأن يكون من المقيمين بالقاهرة الكبرى، أو من خارجها بشرط التفرغ خمسة أيام كاملة أسبوعيا للعمل البحثى، علما بأنه سيتم ترتيب إقامة شخصية للباحثين من خارج القاهرة الكبرى حتى يتفرغوا تفرغا كاملا للبحث، كما سيتم الاستفادة بخبرات كبار الأساتذة المتخصصين سواء فى مجال البحث أم فى مجال المراجعة أم فى مجال الإشراف على البحوث أم فى مجال إعداد الباحثين وتأهيلهم.