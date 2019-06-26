غلق 33 عيادة طبية غير مرخصة ومصادرة أقراص وأدوية منتهية الصلاحية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، أن إدارة العلاج الحر شنت عدة حملات خلال شهر يونيو الحالى، أسفرت عن غلق 33 عيادة طبية غير مرخصة فى مدن الأقصر، إسنا، وأرمنت، والقرنة.

وأكدت الدكتورة نهال مصطفى مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر – فى بيان صحفى - على إستمرار تلك الحملات، كما شنت إدارة التفتيش الصيدلى عدة حملات على الصيدليات فى عدة مناطق مختلفة بمدينتى إسنا وأرمنت وتم ضبط أقراص الترامادول المهرب وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأدوية المنتهية الصلاحية شملت مايلى 30 قرص تامول، و150 أمبول منتهية الصلاحية، و20 عبوة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة (مهربة)، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة داخل المحافظة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير 5 محاضر وذلك للعرض على النيابة العامة.