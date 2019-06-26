سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

عمليات الثانوية العامة: انتحار طالب فى الغربية عقب ضبطه بواقعة غش إلكترونى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:42 م
عمليات الثانوية العامة: انتحار طالب فى الغربية عقب ضبطه بواقعة غش إلكترونى امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات  الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019، بلاغاً من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بوفاة طالب (حالة انتحار) عقب ضبطه بقيامه بالغش أثناء امتحان مادة الكيمياء. 
 
وأوضح البلاغ، أنه أثناء أداء طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية العلوم والرياضيات الامتحان صباح اليوم الأربعاء الموافق 26/6/2019 في مادة الكيمياء وعقب بدء الامتحان تم ضبط الطالب (ش. و. م)، والذي يؤدي الامتحان بلجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة سنطا التعليمية بمحافظة الغربية خلال قيامه بالغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول.
 
وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله قام الطالب بالقفز من الدور الخامس باللجنة؛ الأمر الذي تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وعلى الفور تم نقله بسيارة الإسعاف وقد وافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب المتوفي، مطالبة أولياء الأمور بتخفيف حالة الضغط على أبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء 2019

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكيمياء ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:08 م

نقل طالبتين بالثانوية العامة للمستشفى بعد إصابتهما بضيق تنفس بسوهاج

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:27 م

غياب 1596 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة و38 بشمال سيناء

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:24 م

صور .. امتحان الجغرافيا والكيمياء يرسمان البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمحافظات.. ومصرع طالب إنتحر بالقفز من الطابق الرابع بالغربية.. وإصابة مراقب بمغص كلوي وأكثر من 10 طلاب بمختلف لجان المحافظات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:16 م

ارتفاع عدد الطالبات المصابات بإغماء فى امتحانات الثانوية العامة بسوهاج لــ 3

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:07 م

إصابة 4 طالبات بالانهيار العصبى والإغماء خلال امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة