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عدد متميز من مجلة المصور بعنوان: " 30 يونيو .. مصر عادت "

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:48 م
عدد متميز من مجلة المصور بعنوان: " 30 يونيو .. مصر عادت " مجلة المصور
كتب محمد السيد

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أصدرت مجلة المصور برئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد أيوب، عددها رقم 4942 بعنوان: " 30 يونيو .. مصر عادت "، وجاء فيه موضوع حمل عنوان "صور من يوم عظيم .. مصر عادت الهوية ..القوة ..التأثير".

وتناول العدد الجديد من مجلة المصور موضوعا آخر حمل عنوان: "تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لاستهداف مؤسسات الدولة"، ومقال للكاتب الصحفى أحمد يوب بعنوان: " جيش مصر .. حماية البناء".

مجلة المصور (2)
 

كما تضمن العدد مقال للكاتب الصحفى عبد القادر شهيب بعنوان: "الكارثة التى أنقذنا السيسى منها"، ومقال آخر لحلمى النمنم بعنوان :"حين تصبح الثورة ضرورة وطنية وانسانية"، كما شمل العدد موضوع بعنوان: "فشل ذريع لشائعات فضائيات الإرهابية وحسابات السوشيال الإخوانية فى 6 سنوات".

مجلة المصور (1)
 

كما تضمن العدد ملحق للمصور الرياضى بعنوان "مصر تبهر العالم"، جاء فيه مواضيع بعنوان: "فى مباراة الصدارة والصعود الفراعنة يتوعدون الفهود"، "تريزيجيه: حلمت بهدف الافتتاح واجيرى سبب تألقى"، "هاني أبو ريدة: أبهرنا العالم ولن نتنازل عن الكأس"، "هانى رمزى: مباراة الكونغو صعبة ومصيرية".

 


مجلة المصور

احمد ايوب

30 يونيو

الشرطة

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