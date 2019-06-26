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طلاب بالثانوية العامة فى أكتوبر يؤكدون سهولة امتحان الجغرافيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:28 م
طلاب بالثانوية العامة فى أكتوبر يؤكدون سهولة امتحان الجغرافيا امتحانات الثانوية العامة 2019
كتبت آية دعبس

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أكد عدد من طالبات الثانوية العامة، بلجان مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الرسمية للغات، أن امتحان مادة الجغرافيا، جاء سهلا ومباشرا، ومناسبا للوقت المخصص للإجابة. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية
 و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 
 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

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