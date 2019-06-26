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طائرات مسيرة تهاجم قاعدة حميميم الروسية فى سوريا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:40 م
طائرات مسيرة تهاجم قاعدة حميميم الروسية فى سوريا قاعدة حميميم
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء أليكسى باكين، اليوم الاربعاء، أن المسلحين حاولوا فى 26 يونيو، وعبر الطائرات المسيرة مهاجمة القاعدة الجوية الروسية فى سوريا "حميميم"، حيث جرى تحديد تلك الطائرات بواسطة أنظمة الدفاع الجوى الروسية وتدميرها، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال باكين اليوم، حاول المسلحون من الجماعات غير الشرعية مهاجمة القاعدة الجوية الروسية "حميميم"، باستخدام طائرات مسيرة، فيما قامت أنظمة الدفاع الجوى الروسية بتحديد وتدمير اثنتين من الطائرات المسيرة التى كانت تقترب من القاعدة الجوية الروسية من الاتجاه الجنوبى الغربي.

 


قاعدة حميميم

سوريا

روسيا

الطائرات المسيرة

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