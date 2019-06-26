ضبط 89 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالشرقية قبل بيعهم بتلسوق السوداء

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت الرقابة التموينية بالشرقية،بإشراف فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية التموين،89 شيكارة دقيق بلدى مدعم،بإجمالى 4.5 طن،قبل تهربيهم بالسوق السوداء،وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت إدارة الرقابة التموينية برئاسة جمال زيدان ومفتشي الإدارة ، شنت حملة مكبرة،علي مركز فاقوس وأولاد صقر والزقازيق ،أسفرت عن ضبط صاحب مخبز بلدى بناحية مركز فاقوس يقوم بتجميع كميه من الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة ،بداخل مخزن بجوار مخبزه ،مقدارها 80 شيكارة دقيق مغلقة ومحاكاة اليا ،وذلك أثناء قيامه بنقلها على احدى السيارات بغرض بيعها فى السوق السوداء،بقصد التربح بأجمالى 4 طن دقيق ،تحرر القضية رقم 83 لسنة 2019 جنح امن دولة طوارئ قسم شرطة فاقوس.

كما ضبط صاحب مخبز بلدى بناحية اولاد صقر لقيامة بالتصرف فى عدد 9 شكائر دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة ،وبيعها فى السوق السوداء بقصد ألتربح،وقد تم تحرير محضر اثبات حالة ،وكذلك ضبط مصنع لتصنيع الاعلاف بناحيه مركز اولاد صقر يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص ،و تم التحفظ على كميه مقدارها طن نخاله خشنه ، وطن كسب فول صويا ،وطن ذرة صفراء ،طن دشيشه ناعمه ،خمسه طن مركزات اعلاف جميعها مجهولة المصدر و غير مصحوبة بالمستندات الداله على مصدرها باجمالى 9 طن متحفظ عليها على ذمه القضيه رقم253 لسنه 2019 جنح امن دوله طوارئ اولاد صقر وتحت تصرف النيابه العامة قبل طرحها فى الاسواق.

وضبط مصنع مخللات بناحية مركز الزقازيق ،وذلك لمزاولته النشاط بدون موافقة جهات الاختصاص وحيازته وعرضه للبيع مخللات مجهولة المصدر ،واستخدامه مركزات تدخل فى التصنيع مجهولة المصدر وقد تم التحفظ على800 كيلو مخللات معده للبيع ،وطرحها فى الاسواق وذلك على ذمه القضية رقم 747 لسنه2019 جنح امن دولة طوارئ مركز الزقازيق.