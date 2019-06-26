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ضبط 6 متهمين هاربين من أحكام جنائية فى حملة أمنية بأسيوط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:56 م
ضبط 6 متهمين هاربين من أحكام جنائية فى حملة أمنية بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق بين ضباط البحث الجنائى والأمن العام، من ضبط 6 متهمين هاربين من أحكام جنائية متنوعة، بعدد من مراكز المحافظة خلال حملة أمنية مكبرة.
 
كانت حملة مكبرة، تحت إشراف العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام، والعقيد محسن شريت مفتش الأمن العام، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد إستهدفت الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية على عدد من مراكز المحافظة، وتمكنت الحملات، من ضبط 6 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم في بعض الوقائع الجنائية، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.
 
 

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