سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 500 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسيوط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:33 م
ضبط 500 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسيوط لحوم فاسدة
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق بين مباحث التموين ومديرية التموين والصحة وإدارة الطب البيطرى من ضبط 500 كيلو لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة إحدى شركات تعبئة وتصنيع المواد الغذائية بالمدينة الصناعية بأسيوط.
 
وكانت معلومات قد وردت لمركز شرطة أسيوط بمعرفة إدارة التموين بأسيوط  يتضمن ضبط "ع . ر . ع" 32 سنة المدير المسئول عن ثلاجة إحدى شركات تعبئة وتصنيع المواد الغذائية بالمدنية الصناعية ببني غالب ومقيم الهدايا  دائرة المركز، لتخزينه 165 كيلو لحوم حيوانية، و178 كيلو لحوم بلدي بقرى بدون أختام سلخانة، و98 كيلو جرام كبدة مستوردة، و16  كيلو لحوم مستوردة، و55 كيس كبد وقوانص و 12 كيس برجر، و26 كيس كفتة بقرى، وبفحص المضبوطات بمعرفة الطبيب البيطري .. أفاد بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
وبمواجهة المتهم اعترف بما أسفر عنه الضبط، وأقر أنه كان يتحفظ على الكمية المضبوطة لاسترجاعها للشركات المشتراه منها واستبدالها ببضائع صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك محضر جنح  مركز شرطة أسيوط لسنة 2019م  وجاري العرض على النيابة العامة .
 
65274072_452545782244540_3576782144871071744_n
 
65363509_321885025424469_6445548448644071424_n
 

اسيوط

تموين اسيوط

ضبط لحوم غير صالحة

لحوم فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة