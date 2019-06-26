ضبط 500 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق بين مباحث التموين ومديرية التموين والصحة وإدارة الطب البيطرى من ضبط 500 كيلو لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة إحدى شركات تعبئة وتصنيع المواد الغذائية بالمدينة الصناعية بأسيوط.

وكانت معلومات قد وردت لمركز شرطة أسيوط بمعرفة إدارة التموين بأسيوط يتضمن ضبط "ع . ر . ع" 32 سنة المدير المسئول عن ثلاجة إحدى شركات تعبئة وتصنيع المواد الغذائية بالمدنية الصناعية ببني غالب ومقيم الهدايا دائرة المركز، لتخزينه 165 كيلو لحوم حيوانية، و178 كيلو لحوم بلدي بقرى بدون أختام سلخانة، و98 كيلو جرام كبدة مستوردة، و16 كيلو لحوم مستوردة، و55 كيس كبد وقوانص و 12 كيس برجر، و26 كيس كفتة بقرى، وبفحص المضبوطات بمعرفة الطبيب البيطري .. أفاد بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم اعترف بما أسفر عنه الضبط، وأقر أنه كان يتحفظ على الكمية المضبوطة لاسترجاعها للشركات المشتراه منها واستبدالها ببضائع صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك محضر جنح مركز شرطة أسيوط لسنة 2019م وجاري العرض على النيابة العامة .