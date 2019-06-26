ضبط 5 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "يوسف.خ.ع"31 عام والمتهم "سعيد.س.س"34 عام عاطلين مقيمين دائرة مركز فايد بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 4 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حسن.ع.م"28 عام عاطل مقيم الشهداء بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام و74 قرص مخدر وسلاح أبيض "خنجر" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "وليد.ا.ر"23 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سمير.ع.ث"36 عام عاطل مقيم الكيلو 2 بحوزته 120 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.