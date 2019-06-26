ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين وسلاح نارى فى المثلث الذهبى بشبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إحباط محاولة 3 عاطلين تهريب كمية من مسحوق الهيروين المخدر وسلاح نارى خلال تواجدهم بمنطقة المثلث الذهبى لتجارة المخدرات بشبين القناطر، حيث ألقى القبض على المتهمين بقرية كوم السمن وبحوزتهم المضبوطات قبل قيامهم بتوزيعها على عملائهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بتمكن المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من ضياء ب ع عاطل ومحمد ف ج عاطل وتامر م ش عاطل، حال استقلال الأول السيارة ماركة شيفرولية بيضاء اللون والثانى السيارة ماركة كيا سوداء اللون والثالث دراجة نارية وبالتفتيش ضبط بحوزتهم الآتى سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 2890 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين أقروا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح النارى لحماية تجارتهم غير المشروعة.