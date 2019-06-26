ضبط صاحب مصنع لانتاج مخلل مغشوش بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب مصنع لإنتاج المخللات، باستخدام مستلزمات انتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزته 4 أطنان و550 كيلو من المنتجات، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط " حسن. ع " صاحب مصنع لانتاج وتصنيع المخللات من أصناف مختلفة، مستخدماً مستلزمات انتاج رديئة وغير صالحة صالحة للاستهلاك الادمى، كما أشارت التحريات إلى استخدامه ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، في عملية التصنيع.

وبمداهمة المصنع تم القبض على مالكه ، وضبط 4 أطنان و550 كيلو من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.