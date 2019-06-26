ضبط أسلحة وتنفيذ أحكام في حملة بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، بشارع عثمان محرم بالطالبية، لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة التعديات التي من شأنها إعاقة حركة السير.

وأسفرت حملة شارك بها ضباط مباحث الجيزة، ورجال شرطة المرافق، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، عن ضبط قضيتين مخدرات، و4 أسلحة بيضاء، وتنفيذ 54 حكم قضائي، وضبط اثنين من المشتبه بهم.

كما أسفرت الحملة عن القبض على عاطل صادر ضده قرار ضبط وإحضار، والتحفظ على دراجتين بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة ورفع 182 مخالفة تعدي وإشغال طريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت نيابة العمرانية التحقيق.