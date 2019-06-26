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صور.. 4 أصدقاء يشترون جسراً لممارسة هواية القفز من المرتفعات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:06 م
صور.. 4 أصدقاء يشترون جسراً لممارسة هواية القفز من المرتفعات الجسر
كتب: محمد جمال

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قام مجموعة من الأصدقاء بولاية كنتاكى الأمريكية بشراء جسر خاص بهم ليتمكنوا من ممارسة رياضة القفز من مسافات عالية، حسبما ذكرت شبكة سى ان ان الأمريكية.

وأعرب أحدهم أن هذه الرياضة هى الملاذ الوحيد بالنسبة لنا كأصدقاء، موضحا أنهم جمعوا المال لشراء هذا الجسر لممارسة هواياتهم المفضلة بالقفز من المرتفعات باستخدام الحبل المطاطى، وأشار إلى أنهم 4 أصدقاء يملكون سجلا حافلا من الذكريات فى تلك الرياضة.

وأضاف أنهم سعداء من الإقبال الكبير من الناس على زيارة الجسر ومشاركتهم فى عمليات القفز.

الجسر
الجسر

 

القفز من أعلى الجسر
القفز من أعلى الجسر

 

القفز من الجسر
القفز من الجسر

 

جانب من الجسر
جانب من الجسر

 

جانب من عمليات القفز من فوق الجسر
جانب من عمليات القفز من فوق الجسر

 


جسر

رياضة القفز

المطاط

كنتاكى

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