صور.. ورش لزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بمعاهد الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

أكدت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، على أهمية تنمية الوعى البيئى داخل المعاهد وزيادة وعي النشء بأهمية زراعة الأشجار والنباتات والعمل على زيادة المساحات الخضراء داخل المعاهد.

ومن جانبه أكد المهندس طارق العزب الرشيدي مسئول إدارة الأعمال الزراعية بالمنطقة، على أنه تم خلال الأسبوع الماضي إقامة ورش عمل للتجهيزات الزراعية من " حرث وتسوية الأرض بالرمال وتسميد وري " وتم عمل مقايسة لــ 25 معهداً لزراعة شجر الظل ؛ هذا بالإضافة إلى زراعة أفنية معاهد " الأقصر الابتدائي ومعهد بنين الأقصر الإعدادي والثانوي " زراعة المسطح الأخضر .