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صور.. مديرية الصحة بالوادي الجديد تفحص وتعالج 160مواطنا فى قافلة مجانية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:21 م
صور.. مديرية الصحة بالوادي الجديد تفحص وتعالج 160مواطنا فى قافلة مجانية جانب من القافلة
الوادي الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن فحص وعلاج  160 مواطنًا في قافلة طبية لأهالي قرية "تنيدة" التابعة لمركز بلاط.
 
وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، السيدة علي مشرف، تنظيم القافلة الطبية لسكان قرية تنيدة بمركز بلاط، حيث قدمت القافلة خدماتها في 10 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد - عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية –صدر – رمد وعيون) . 
 
وأضافت أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدار يومي 24 و25 يونيو الجاري، كما جرى إجراء تحليل دم لـ38 مواطنًا، وطفيليات لـ20، وكشف مبكر لـ52 آخرين، لافتة أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.
 
وأشارت إلى أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد،  والمحافظ اللواء محمد الزملوط.
 
وكانت مديرية الصحة بالوادي الجديد، أعلنت منتصف يونيو 2019، عن تنفيذ 46 قافلة طبية لقري المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة لمدة 6 أشهر وحتى نهاية ديسمبر 2019.
 
جانب من القافلة (1)
جانب من القافلة

جانب من القافلة (2)
جانب من القافلة 
 
قافلة مجانية بمركز بلاط (1)
قافلة مجانية بمركز بلاط 

قافلة مجانية بمركز بلاط (2)
قافلة مجانية بمركز بلاط

قافلة مجانية بمركز بلاط (3)
قافلة مجانية بمركز بلاط 

قافلة مجانية بمركز بلاط (4)
قافلة مجانية بمركز بلاط 

 


صحة الوادى الجديد

قوافل طبية مجانية

مركز بلاط

قرية تنيده ببلاط

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