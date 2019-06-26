صور.. مخطط عام لازدواج طريق الخدمة أمام السلام 1 على طريق "السويس- القاهرة"

السويس - السيد فلاح

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، سكرتير عام المحافظة طريق "السويس -القاهرة" لمتابعة الأعمال والوقوف علي تطوير وازدواج طريق الخدمة بمدينة السلام والجامعة بحي فيصل.

وأكد محافظ السويس، علي مدير عام مديرية الطرق والنقل بعمل التصور والمخطط العام لرصف وتطوير الطريق بداية من محطة الوقود بالسلام1 مرورًا بالمسجد الكبير "علي بن أبي طالب" حتي منطقة الإسعا وربطه بطريق الخدمة اسفل سور الجامعة نهاية السلام 1 ،وازدواجه بداية من المسجد الكبير،حتي طريق السويس القاهرة القديم بهدف تنظيم وتسهيل الحركة المرورية علي للمنطقة.

وكلف" صقر"، رئيس حي فيصل، وحي عتاقة بالتنبيه علي أصحاب العمارات المطلة علي الطريق بدهان واجهات العمارات باللونين الأزرق والأبيض .

وكلف مدير عام الصرف الصحي بأعمال الصيانة وترميم غرف التفتيش علي الطريق بداية من السلام1 وحتى نهاية طريق الجامعة تمهيدا لرصفه وازدواجه.

وأكد "صقر"، علي حي فيصل بسرعة استكمال أعمال الإنشاءات لدار مناسبات مدينة السلام 1خلف المسجد الكبير.

كما تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام المحافظة ترعة السويس ومنطقة الباسل للوقوف علي خطة التطوير التي ستتم علي الترعة، مكلفا المهندس وجدي السيد، مدير عام الطرق بعمل مخطط عام لطريق الترعة من كوبري الباسل وحتي الهاويس لانشاء سور وممشي.

وأكد محافظ السويس، علي مدير الري بمتابعة تطهير الترعة أولا بأول والحفاظ علي منسوب المياه لها والاستمرارفي رفع أي مخلفات والحفاظ علي الترعة بالتنسيق مع حي الجناين وحي الأربعين.

رافق محافظ السويس في الجولة كلا من العميد إيهاب سراج، رئيس حي الأربعين وعمروسعيد عبد الصادق، مدير هندسة الري بالسويس ونصر عطية، سكرتير حي الجناين ومديري الاسكان والمرور وجهاز التجميل وفريق الطوارئ والإدارات الهندسية ومساعدي حي الإربعين والجناين.