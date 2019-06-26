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صور .. محافظ المنيا يوقع 57 عقدًا لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:59 م
صور .. محافظ المنيا يوقع 57 عقدًا لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة محافظ المنيا يوزع عقود الأراضى على المواطنين
المنيا - فريق المحافظات

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وقع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا ، 57 عقداً لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، منها 32 عقد لأراضى مباني، و25 عقدا لأراضى زراعية، بإجمالى مساحه 416 فدان للزراعة، و8983 متر مربع للمبانى، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية.

قال المحافظ إن إجمالى العقود التى وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة حتى الآن بلغ 420 عقداً بإجمالى مساحات تصل إلى 11180 فدان، و18311 متر مربع مباني، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانونى لها بنسبة 25% .

ولفت المحافظ إلى أن توقيع العقود يأتى بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ضمن المساحات التى صدر لها قرار جمهورى رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين (2)
محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين

 

محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين (4)
محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين

 

محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين (5)
محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين

 

محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين (6)
محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين

 

محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين (8)
محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين

 

محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين (9)
محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين

 

محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين (10)
محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى على المواطنين 

 


المنيا

محافظ المنيا

عقود تقنين الاراضى

توزيع عقود الاراضى على المواطنين

لجنة استرداد اراضى الدولة

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