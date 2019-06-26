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صور .. محافظ الفيوم يستقبل وفد من منظمة ايكاردا سيزور لبحث سبل التعاون المشترك

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:12 م
صور .. محافظ الفيوم يستقبل وفد من منظمة ايكاردا سيزور لبحث سبل التعاون المشترك محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا
الفيوم – رباب الجالي

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استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الوفد الاوروبي التابع لمنظمة "إيكاردا سيزور" لزيارة تطور مشروع تطوير الرى الحقلى على ترعتى بحر بيهمو مركز سنورس وأولاد محمد على مركز اطسا، بحضور المهندس حسن جودة وكيل مديرية الزراعة، مسئولى مركز البحوث الزراعية .
 
تضمن اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك، والتعرف على انشطة المشروع ومناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات مستقبلية فى الفيوم من خلال منظمة "إيكارد"ا، وتهدف هذه المشروعات إلى زيادة إنتاج المحاصيل والميكنة الزراعية، وتوفير إستهلاك المياه وترشيدها، حيث أن محافظة الفيوم من المحافظات المعنية بهذا الشأن لكونها زراعية.
 
وقدم محافظ الفيوم،الشكر لممثلى الأتحاد الاوروبى مطالبا زيادة التعاون فى مجالى الرى والزراعة، لما تتميز به محافظة الفيوم في مجال الزراعة، وأن استخدام المؤشرات الجغرافية يعتبر أداة إبتكارية لتطوير المنتجات وتعزيزها ولابد من تبادل الخبرات .
 
كما أكد، أن هذه المشروعات الناجحة تصب فى مصلحة المزارعين، وتسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل، مما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين فى مجال الزراعة.
 
وأكد المحافظ، أهمية تعميم الممارسات الزراعية الجيدة على مستوى المحافظة، وتطبيق معايير الإستخدام الأمثل لمياه الرى، مما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الجودة والإنتاج .
 
محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا (1)
محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا 

محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا (2)
محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا

محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا (3)
محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا 

محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا (4)
محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا 

محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا (5)
محافظ الفيوم يستقبل الوفد الاوروبي من منظمة ايكاردا

 


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