صور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال النظافة والتجميل وتطوير الميادين ليلاً

الفيوم – رباب الجالي

أجرى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، جولة تفقدية ليلية بمدينة الفيوم، رافقه خلالها حسن موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وحسن جوده وكيل وزارة الزراعة، ومسئولو التفتيش المالى والإدارى، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، وبعض الشخصيات العامة العاملة بالمجال المجتمعى.

شملت الجولة تفقد أعمال تطوير ميدان عمارة التأمين مدخل مصطفى حسن تقاطع شارع جمال عبد الناصر، ومنطقة كوبرى المطافى والساحة الأمامية لمسجد قايتباى، وكوبرى المبيضة ومنطقة كوبرى الشيخ سالم.

خلال الجولة، أكد محافظ الفيوم تكثيف أعمال النظافة والتجميل وغسيل الأرصفة والأشجار، والدقة فى تنفيذ أعمال تطوير الميادين، ومراعاة مناسيب الأرصفة لمستوى رصف الطرق ومساواة مطابق الصرف الصحى لها، واستخدام البلدورات الملائمة واستغلال كافة المساحات البينية بالميادين خلال أعمال التطوير بزراعة الشجيرات والتنجيل، كما أكد على مراعاة البعدين الجمالى والبيئى فى أعمال التطوير وشدد على صيانة كشافات الإضاءة واستبدال التالف منها ودهان أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، ومراجعة تراخيص الإعلانات ورفع المخالف منها.

أشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال النظافة والتجميل وتطوير الميادين تشمل كافة مراكز وقرى المحافظة لإظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق.

وأثناء الجولة التقى محافظ الفيوم عددًا من المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم، وكلف المسئولين بالعمل على بحث أفضل الحلول لها، وأكد على المواطنين ضرورة المحافظة على نظافة وجمال البيئة المحيطة بهم.



محافظ الفيوم يتفقد أعمال النظافة (6)



محافظ الفيوم يتفقد أعمال النظافة (7)



محافظ الفيوم يتفقد أعمال النظافة (9)