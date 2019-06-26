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صور.. محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:33 م
صور.. محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة مفاجئة اليوم الأربعاء، للإطمئنان على سير العمل بمستشفى الأقصر الدولى، حيث تفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة وقام بالمرور على جميع العيادات الخارجية بالمستشفى، ورافقه الدكتور إسماعيل عربى مدير مستشفى الأقصر الدولى.
 
 
واستمع محافظ الأقصر إلى شكاوى المواطنين التى كان أغلبها هو توفر بدائل الأدوية وليس الأدوية الأصلية، كما تبين تأخر طبيب العظام وتزاحم المرضى، وشدد على ضرورة التزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل وخدمة المرضى والعمل على راحتهم بتوفير أفضل خدمة طبية لهم.
 
 
واستكمل محافظ الأقصر جولته، حيث فاجئ 3 مخابز بلدية، ثم اختتم جولته بفرع الشركة المصرية المميكن بشارع يوسف حسن، وحرص خلال جولته على الاستماع للمواطنين وسؤالهم عن حالة الخبز ومدى توفره ومدى حسن معاملة أصحاب المخابز معهم، وقد أشاد المواطنون بالخبز البلدى المنتج وتوفره بالبطاقات التموينية، ورافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر.
 
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى (1)
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى

محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى (2)
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى 

محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى (3)
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى 

محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى (4)
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى

محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى (5)
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى

محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى (6)
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى 

محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى (7)
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى

محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى (8)
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى

محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى (9)
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى 

محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى (10)
محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة على مستشفى الأقصر الدولى

 


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