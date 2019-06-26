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صور.. قافلة جامعتى الإسكندرية ومطروح تعالج 500 مريض وتوزع مساعدات على 600 أسرة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:39 م
صور.. قافلة جامعتى الإسكندرية ومطروح تعالج 500 مريض وتوزع مساعدات على 600 أسرة جانب من القافله
مطروح – حسن مشالي

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تمكنت القافلة الطبية والخدمية،التي تنظمها جامعتي الإسكندرية ومطروح،بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وأجهزة محافظة مطروح،خلال اليوم الأول للقافلة من توقيع الكشف الطبي وعلاج حوالى 500 مريض،في التخصصات المختلفة،وتوزع مساعدات عينية وغذائية على 600 أسرة بمدينتي برانى والنجيلة،غربي مدينة مرسى مطروح. 
 
 وأوضح الدكتور عبد المنعم فوزي الأستاذ بكلية الطب بجامعة الإسكندرية رئيس القافلة، أنه تم توقيع الكشف الطبي  خلال اليوم الأول للقافلة، بمدينة برانى، على 26 حالة بقسم النساء والتوليد، 120 حالة بقسم الباطنة، 95 حالة بقسم الرمد، 84 حالة بقسم الجلدية، 132 حالة بقسم الأطفال، كما تم إجراء 12 عملية جراحية باليوم الأول للقافلة.
 
وأكد العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى،أن القافلة  قدمت مساعدات عينية لأكثر من 600 أسرة من المستحقين،وتم توزيع الأطعمة واللحوم على أهالي المنطقة من المستحقين،حيث قامت القافلة بذبح عجل لأهالي المنطقة.
 
وأشار الدكتور بيومي غريب أستاذ الأمراض النفسية والعصبية للأطفال بجامعة الإسكندرية، أن هناك إقبال شديد من أهالي براني وسيوة والسلوم وسيدي حنيش، كما تم تحويل بعض الحالات الحرجة لمستشفى الشاطبي بالإسكندرية للعلاج.
 
وأضاف الدكتور محمود مرسي أستاذ الرمد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أنه سيتم توزيع 200 نظارة مجاناً للمرضى، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، كما يتم إجراء عمليات جراحية لأكثر من عشر حالات يومياً.
 
وأوضحت د.حميدة أبو شليب الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، أنه تم تمويل الصيدلية الخاصة بالقافلة، بأدوية تشمل جميع التخصصات برعاية نقابة الصيادلة بالإسكندرية، ومجموعة شركات "فاركو للأدوية"، وشركة "إيبكو"، ومستشفيات "بدراوي التخصصي"، حيث يتم توزيع الأدوية مجاناً على جميع الحالات المرضية.
 
ومن جانبهم أشاد أهالي مدينة سيدي براني بالقافلة والخدمات المتميزة التي تم تقديمها لهم، ,توقيع الكشف الطبي وعمل التحاليل الطبية اللازمة حتى تقديم الأدوية الخاصة بكل حالة مجاناً.
 
وتفقد الدكتور محمد إسماعيل القائم بأعمال جامعة مطروح، والدكتور  علاء رمضان، والدكتور عبد المنعم بيومي، والدكتور مصطفى النجار القائم بأعمال نائب رئيس جامعة مطروح لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس جامعة مطروح لشئون التعليم والطلاب المعرض الخيري للقافلة، حيث تم توزيع أكثر من 2000 قطعة ملابس بالإضافة للأحذية والمفروشات على أهالي مدينة "سيدي براني والقرى المحيطة بها.
 
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