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صور.. ضبط لحوم فاسدة وتحرير 12 محضر فى حملة بالسلام أول

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:54 م
صور.. ضبط لحوم فاسدة وتحرير 12 محضر فى حملة بالسلام أول لحوم فاسدة
كتب سيد الخلفاوى

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قاد اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، حملة مكبرة على محال بيع اللحوم ومنافذ بيع السلع الغذائية، بنطاق الحى، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم الفاسدة، وتم اعدامها بمعرفة الطب البيطرى. 
 
وقال اللواء خالد المحمدى، إن الحملة استهدفت ضبط الأسواق بمنطقة قباء لحماية المستهلك من المنتجات الضارة بالصحة ومكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بمعايير الجودة والسلع مجهولة المصدر التي تضر بصحة وسلامة المواطنين. 
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر مخالفات متنوعة و مصادره و إعدام 140 كيلو لحوم و دواجن مجهولة المصدر و 60 عبوة عصير و75 عبوة زبادي منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين. 
 
لحوم فاسدة (1)
لحوم فاسدة (1)

لحوم فاسدة (2)
لحوم فاسدة (2)

لحوم فاسدة (3)
لحوم فاسدة (3)

لحوم فاسدة (4)
لحوم فاسدة (4)

لحوم فاسدة (5)
لحوم فاسدة (5)

لحوم فاسدة (6)
لحوم فاسدة (6)

لحوم فاسدة (7)
لحوم فاسدة (7)

لحوم فاسدة (8)
لحوم فاسدة (8)

 


حي السلام اول

لحوم فاسدة

منافذ بيع اللحوم

محافظة القاهرة

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