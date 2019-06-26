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صور.. زحام كبير بمراكز الشباب بالإسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:53 م
صور.. زحام كبير بمراكز الشباب بالإسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير و أسماء على بدر

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شهدت مراكز الشباب بالاسكندرية إقبال كبير لمشاهدة  مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية ، مساء اليوم،  فى إطار بطولة كأس الامم الافريقية .
 
حيث شهدت مراكز الشباب إقبال كبير من المواطنين لمشاهدة المبارة وتشجيع المنتخب المصرى، من خلال الشاشات الكبرى التى وفرتها مديرية الشباب و الرياضة داخل مراكز الشباب المختلفة.
 
وقد تزينت مراكز الشباب بالاعلام و برسومات و مجسمات لتميمة كأس الامم الافريقية ، كما تم تجهيز شاشات كبرى و قاعات و ساحات لاستقبال المشاهدين لمتابعة البطولة بالمجان ، بالاضافة الى مجموعة من الأنشطه الفنيه والرياضيه للشباب من جميع المراحل السنيه تزامنا مع مباريات بطولة كأس الامم الافريقيه .
 
من جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالاسكندرية، أنة تم وضع شاشات عرض عملاقة  ب21 مركز شباب ، لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية وفتحها للجمهور مجانا الى جانب الاحتفالات والعروض فنية والمسابقات والالعاب المتنوعة داخل المراكز
 
و أكدت وكيل الوزارة على حرص  مراكز الشباب على تعليق اللافتات ترحيبا بالبطولة وترفع أعلام مصر والدول المشاركة بمجموعة الاسكندرية كما توزيع أعلام مصر لتشجيع المتتخب المصرى داخل مراكز الشباب .
 
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو (1)
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو 

إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو (2)
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو

إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو (3)
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو
 
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو (4)
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو

إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو (5)
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو

إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو (6)
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو

إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو (7)
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو 

إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو (8)
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو

إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو (9)
إقبال كبير على مراكز الشباب بالاسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو

 


اخبار الاسكندرية

مراكز الشباب

بطولة الامم الافريقية

الشباب و الرياضة

مباراة مصر و الكونغو

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