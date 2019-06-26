صور.. زحام كبير بمراكز الشباب بالإسكندرية لمشاهدة مباراة مصر و الكونغو

الاسكندرية جاكلين منير و أسماء على بدر

شهدت مراكز الشباب بالاسكندرية إقبال كبير لمشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية ، مساء اليوم، فى إطار بطولة كأس الامم الافريقية .

حيث شهدت مراكز الشباب إقبال كبير من المواطنين لمشاهدة المبارة وتشجيع المنتخب المصرى، من خلال الشاشات الكبرى التى وفرتها مديرية الشباب و الرياضة داخل مراكز الشباب المختلفة.

وقد تزينت مراكز الشباب بالاعلام و برسومات و مجسمات لتميمة كأس الامم الافريقية ، كما تم تجهيز شاشات كبرى و قاعات و ساحات لاستقبال المشاهدين لمتابعة البطولة بالمجان ، بالاضافة الى مجموعة من الأنشطه الفنيه والرياضيه للشباب من جميع المراحل السنيه تزامنا مع مباريات بطولة كأس الامم الافريقيه .

من جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالاسكندرية، أنة تم وضع شاشات عرض عملاقة ب21 مركز شباب ، لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية وفتحها للجمهور مجانا الى جانب الاحتفالات والعروض فنية والمسابقات والالعاب المتنوعة داخل المراكز

و أكدت وكيل الوزارة على حرص مراكز الشباب على تعليق اللافتات ترحيبا بالبطولة وترفع أعلام مصر والدول المشاركة بمجموعة الاسكندرية كما توزيع أعلام مصر لتشجيع المتتخب المصرى داخل مراكز الشباب .