صور.. "روستيخ" الروسى يشارك بأكثر من 1000 منتج عسكرى فى منتدى "أرميا 2019"

وكالات الأنباء

يعرض اتحاد الشركات الحكومى "روستيخ" أكثر من 1000 نموذج من الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة، فى المنتدى العسكرى التقنى الدولى الخامس، والذى تم افتتاحه، الثلاثاء، فى حديقة باتريوت فى ضواحى العاصمة موسكو.

ومن بين المعروضات دبابات وعربات مشاة قتالية، ومروحيات وطائرات من دون طيار، ومنظومات وذخائر مدفعية، وأنواع جديدة من البنادق وأجهزة الاتصال ووسائل الحرب الإلكترونية وغيرها، ويقول مدير عام "روستيخ" سيرجى تشيمزوف، أن شركته قامت بدعوة وفود من أكثر من 100 دولة إلى المنتدى، وسيتم إجراء لقاءات على هامش المنتدى مع ممثلين من 70 دولة منها، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار إلى الارتفاع الملحوظ فى المستوى التمثيلى للدول المشاركة هذا العام، حيث يرأس وزراء دفاع أو نواب وزراء ورؤساء أركان عامة أكثر من 30 وفدا أجنبيًا، ونوه تشيمزوف، إلى أن روسيا مازالت وبثقة تحتل المرتبة الثانية فى العالم من حيث صادرات الأسلحة، وأن حجم الصادرات عام 2018 والتى تمت عبر شركة روس أوبورون إكسبورت بلغت 13.7 مليار دولار، أما محفظة طلبات التصدير فقد تجاوزت الـ50 مليار دولار.

وأكد أن الأرقام المذكورة قياسية بالنسبة للشركة، وقد تم تحقيقها بشكل رئيسى بفضل الأعمال التسويقية الفعالة، بما فى ذلك المنصات كالمنتدى، ويستمر المنتدى من 25 حتى 30 من شهر يونيو الحالى، فى منتزه باتريوت فى ضواحى العاصمة موسكو، ويشارك فيه حوالى 1300 شركة ومؤسسة، ويتوقع حضور مليون زائر له، ويذكر أن وكالة روسيا "سيجودنيا" ووكالة وراديو "سبوتنيك"، هما الشريك الدولى الرسمى للمنتدى العسكرى التقنى "أرميا 2019".



روسيا تفتح منتدى أرميا 2019



صواريخ فى منتدى أرميا 2019



منتجات روستيخ الحكومية فى منتدى أرميا 2019