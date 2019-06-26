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صور.. ذروة الموجة والحرارة 47 جنوبا.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا × 13 معلومة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:45 م
صور.. ذروة الموجة والحرارة 47 جنوبا.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا × 13 معلومة ارتفاع درجات الحرارة فى شوارع القاهرة
كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

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تستمر غدا الخميس درجات الحرارة فى ارتفاعها، فى ظل الموجة الحارة التى تضرب البلاد والارتفاع التدريجى بحرارة الجو الذى بدأ الاثنين الماضى، بعد أن توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء وغدا الخميس ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا ذروة الموجة الحارة فى نقاط مبسطة كماي يلى :
 
1- توالى غدا درجات الحرارة ارتفاعها على أغلب الأنحاء بالجمهورية
 
2- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية
 
3- الطقس سيكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا
 
4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد
 
5-  تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد
 
6-  الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء
 
7-  تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك
 
8-  درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة
 
9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة
 
10 - درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة
 
11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجة
 
12- درجات الحرارة المتوقعة وشمال الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات
 
13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 47 درجة والصغرى 30 درجة
 
إستخدام-الثلج-للتخفيف-من-إرتفاع-درجة-الحرارة
إستخدام-الثلج-للتخفيف-من-إرتفاع-درجة-الحرارة

إستخدام-الورق-لتجنب-حرارة-الشمس
إستخدام-الورق-لتجنب-حرارة-الشمس

الشمس-الحارقة
الشمس-الحارقة

الطالبات
الطالبات

الهرب-من-إرتفاع-الحرارة
الهرب-من-إرتفاع-الحرارة

الهرب-من-إرتفاع-درجة-الحرارة
الهرب-من-إرتفاع-درجة-الحرارة

الهرب-من-صعوبة-الجو
الهرب-من-صعوبة-الجو

سيدة-تضع-الورق-فوق-رأسها-لتجنب-الشمس
سيدة-تضع-الورق-فوق-رأسها-لتجنب-الشمس

سيده-تحاول-الهرب-من-إرتفاع-الحرارة
سيده-تحاول-الهرب-من-إرتفاع-الحرارة

سيده-تحمل-شمسية-لحمايتها-من-الشمس
سيده-تحمل-شمسية-لحمايتها-من-الشمس

شرب-العصائر-لتجنب-الجو
شرب-العصائر-لتجنب-الجو

شرب-العصائر-والمياه-لتخفيف-الحرارة
شرب-العصائر-والمياه-لتخفيف-الحرارة

شرب-المياه-(2)
شرب-المياه-(2)

شرب-المياه
شرب-المياه

شرب-المياه---لتجنب-الإرتفاع-الشديد-في-الحرارة
شرب-المياه---لتجنب-الإرتفاع-الشديد-في-الحرارة

شرب-المياه-والمشروبات-الغازية
شرب-المياه-والمشروبات-الغازية

صعوبة-الجو
صعوبة-الجو

صعوبة-الحرارة-(2)
صعوبة-الحرارة

صعوبة-الحرارة
صعوبة-الحرارة

 


الارصاد

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درجات الحراره

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