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صور.. تيفانى ترامب تشترى سوار صداقة ماسى لصديقها بـ 600 ألف دولار

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:29 م
صور.. تيفانى ترامب تشترى سوار صداقة ماسى لصديقها بـ 600 ألف دولار تيفانى ترامب
كتب: محمد جمال

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اشترت تيفانى ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سوارا ماسيا قيمته 500 ألف جنيه استرلينى (630 ألف دولار أمريكي) خلال تواجدها فى المملكة المتحدة، حسبما ذكرت عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمة المجتمع البالغة من العمر 25 عاما، اختارت سوار ماسى صداقة، عندما كانت تستعرض المجوهرات فى ضاحية نايتس بريدج في الضاحية البريطانية، برفقة صديقها مايكل بولس.

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قضت تيفاني، طالبة الحقوق، وخطيبها الطالب الجامعي مايكل نحو 45 دقيقةً في المتجر خلال الزيارة الرئاسية للمملكة المتحدة، التى استمرت ثلاثة أيام وحضرها كذلك أشقاؤها دونالد الابن، وإيريك، وإيفانكا ،وقال مدير المتجر مان شاكشير لصحيفة "إيفنينج ستاندارت" إن الصديقين ظهرا كأنهما غارقان فى الحب.

تيفانى تختار سوار الصداقة
تيفانى تختار سوار الصداقة

 

وزار مايكل بولوس وتيفانى ترامب متجرنا الواقع فى ضاحية نايتس بريدج لنحو 45 دقيقة، ومن لحظة لقائهما أستطيع القول إنهما شخصان متحابان حقا، متواضعان للغاية، ومن الواضح جدا أنهما سعيدان معا ،يذكر أن تيفاني تتواجد في المملكة المتحدة ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب والتى تستغرق ثلاثة أيام، والتي حضرها أيضا أشقاؤها دونالد جونيور وإريك وإيفانكا.

صديقها بولس وسوار الصداقة
صديقها بولس وسوار الصداقة
 
 
تيفانى وصديقها
تيفانى وصديقها

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بريطانيا

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