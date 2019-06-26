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صور.. توافد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة على اللجان لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:45 ص
صور.. توافد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة على اللجان لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا توافد الطلاب
كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

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بدء منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة إنصاف سرى الثانوية ، ولجان مدرسة الشهيد المقدم شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، بثانى أيام امتحانات الأسبوع الثالث لماراثون الثانوية العامة .

 

ويؤدى طلاب الثانوية العامة امتحانات مادتى الكيمياء لشعبة العلمى ، والجغرافيا للشعبة الأدبية .

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

الطالبات
الطالبات

 

الطالبات-في-طريقهم-لدخول-الإمتحان
الطالبات-في-طريقهم-لدخول-الإمتحان

 

الطالبة-وأمها-قبل-دخول-الإمتحان
الطالبة-وأمها-قبل-دخول-الإمتحان

 

الطلاب-وأولياء-الأمور
الطلاب-وأولياء-الأمور

 

الطلاب-يراجعون-المراجعة-النهائية
الطلاب-يراجعون-المراجعة-النهائية

 

الطلبة
الطلبة

 

الطلبة-أمام-المدارس
الطلبة-أمام-المدارس

 

المراجعة
المراجعة

 

المراجعة-الجيدة
المراجعة-الجيدة

 

المراجعة--السريعة-علي-المنهج
المراجعة--السريعة-علي-المنهج

 

المراجعة-السريعة-في-الحر
المراجعة-السريعة-في-الحر

 

المراجعة-بشكل-جيد
المراجعة-بشكل-جيد

 

المراجعة-قبل-الدخول
المراجعة-قبل-الدخول

 

المراجعة-قبل-بدء-الإمتحان
المراجعة-قبل-بدء-الإمتحان

 

المرجعة-داخل-السيارة
المرجعة-داخل-السيارة

 

أولياء-الأمور-مع-الطلاب
أولياء-الأمور-مع-الطلاب

 

بدء-الدخول
بدء-الدخول

 

بدء-الدخول-للإمتحانات
بدء-الدخول-للإمتحانات

 

دخول-الإمتحان
دخول-الإمتحان

 

طالبة-تراجع-بجد-قبل-الإمتحان
طالبة-تراجع-بجد-قبل-الإمتحان

 

طلاب--الثانوية-العامة
طلاب--الثانوية-العامة

 

قرائة-مقتطفات-من-المنهج
قرائة-مقتطفات-من-المنهج

 

مراجعة-الطالبات
مراجعة-الطالبات

 

مراجعة-الطالبات-قبل-الدخول
مراجعة-الطالبات-قبل-الدخول

 

مراجعة-الطلاب
مراجعة-الطلاب

 

مراجعة-قبل-الإمتحان
مراجعة-قبل-الإمتحان

 

 

 

 

 


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

الكيمياء للثانوية العامة

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