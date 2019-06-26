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صور.. تعرف على شواطئ الغردقة العامة وتكلفتها وكيف تصل إليها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:42 م
صور.. تعرف على شواطئ الغردقة العامة وتكلفتها وكيف تصل إليها شواطئ الغردقه
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستقبل مدينة الغردقة أعداد كبيرة من المصطافين المصريين خلال فصل الصيف للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر، حيث تضم الغردقة أكثر من 200 فندق سياحي مختلف، وكذلك تضم عدة شواطئ عامة تعرف عليها :
 
شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة،يعد اكثر الشواطئ اقبالا لكونة بوسط المدينة وتحديدا بجوار بالقرب من ديوان المحافظ ومديرية الأمن وملاصق لمكتبة مصر العامة.
 
 ويعد النادى الاجتماعى بالغردقة مناسب للاطفال، حيث يضم النادى عدد كبير من اهالى الغردقة كأعضاء به، وتذكرة دخولة لغير الأعضاء 15 جنية،ويقدم خدمات الشمسيات والكراسى وطربيزات مقابل تذكرة الدخول،ويسمح اصطحاب المأكولات بداخله،ويمكن الوصول له من خلال سيارات السرفيس او تاكسي .
شاطئ عام رقم 4 " شاطئ الغلابة" يعد من افضل الشواطئ من حيث المياه الصافية به،الا انه غير ممهد تماما وليس به شمسيات او مقاعد ويزوره محدودى الدخل،حيث يعتمد المواطنين على  وضع اقمشه بديله للشمسيات والحجارة بديلة للمقاعد وتذكرة الدخول للفرد 3  جنية، ويمكن استقلال  خط سرفيس سيارات  للوصول له ويسمي باسم شاطئ ميريت .
 
شاطئ عام رقم 5 " شاطئ الفيروز "،يعد من أفضل شواطئ الغردقة،حيث يضم مجموعة من العاب الاطفال ويقع بالقرب من شارع الشيرتون وتبلغ تذكرة دخوله 20 جنية للفرد ويضم عدد من الشمسيات والمقاعد ،الا ان مساحته محدودة وليس كبيرة مثل غيره من الشواطئ،يمكن الوصول له من خلال خط سيرفيس الميكروباص الداخلى المتجة لشارع الشيرتون.
 
 
 شاطئ عام رقم 9 أبعد الشواطئ العامة عن مدينة الغردقة،حيث يوجد فى نهاية الممشي السياحي،والوصول اليه يمكن بسيارات سيرفيس القرى السياحية وتبلغ تذكرة دخلة قرابة 25 جنية ومجهز بالشمسيات وكذلك المقاعد ومهيأ للأطفال .
 
 
شواطئ الأحياء " شمال الغردقة " تعد من اكبر الشواطئ التى يتجمع فيها الاهالى،لكنها ليست شواطئ عامة بل انها اراضي مخصصة لإنشاءات على البحر، إلا ان ما زالت الانشاءات لم يتم العمل بها بعد فيستغل المواطنين جمال تلك الشواطئ ويقومون بممارسة السباحة فيها هروبا من درجات الحرارة ودفع رسوم فى الشواطئ العامة .
 
الشواطئ الخاصة : توجد بمدينة الغردقة اكثر من 15 شاطئ خاص تختلف تذكرة الدخول من شاطئ لأخر حسب المكان والأمكانيات،حيث إن أقل شاطئ خاص تذكرة دخوله 50 جنيها للفرد وهناك الذى يصل ل 200 جنية وآخر يضع شرط بعدم الدخول بمشروبات ومأكولات وكذلك عدم الدخول لتجمعات الشباب.
 
شواطئ الفنادق لا يمكن استخدامها الا لعملاء الفنادق المقيمين بها او المستخدمين لها يوم واحد " داى يوزد" وتبلغ تذكرة ال داى يوزد بالفنادق 300 جنيه وأخرى أقل والبعض منها يصل لـ 500 جنيه للفردين فى اليوم لاستخدام الشاطئ وتناول الغداء والمغادرة فى السادسة مساء.
 
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شواطئ الغردقة

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