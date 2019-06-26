صور.. تطوير محيط مستشفى النصر ببورسعيد استعداداً لإطلاق التأمين الصحى الجديد

بورسعيد - السيد فلاح

كثفت الأحياء الثمانية ومجلس مدينة بورفؤاد مجهوداتها لتطوير المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحيه المدرجة بقائمة المنشأت الصحية للمنظومة الجديدة، قبل أيام من إطلاق خدمات منظومة التأمين الصحى الجديده بمحافظة بورسعيد.

وتضمنت أعمال التطوير، توسعة تلك المحاور والشوارع ورصفها ورفع كفاءة الأرصفة والجزر الوسط وتجميلها.

ومن جانبه تابع المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، اليوم، مجهودات حى المناخ لتطوير محيط مستشفى النصر العام "الأطفال التخصصى"، حيث تتواصل أعمال توسعة شارعى امتداد النصر وعبد الهادى الحديدى استعدادا للرصف النهائى وتخصيص أماكن لانتظار سيارات المواطنين المترددين والكوادر الطبية الاداريه العامله بالمنظومة الجديدة، وكذلك أعمال تطوير ميدان بنزرت المواجه للمستشفى ومحاورة المرورية المختلفة.

رافق السكرتير العام فى جولته التفقدية، اللواء نعمان على رئيس حى الزهور، وقيادات المحافظة والحى ومهندسى أعمال التطوير الجارى.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بتطوير المناطق المحيطه بالمستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحيه المدرجه بنظام التأمين الجديد استعدادًا لبدء خدمات المنظومة الجديدة الاثنين المقبل.