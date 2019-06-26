صور.. ترامب وابنته إيفانكا يتوجها إلى اليابان لحضور قمة العشرين

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

توجه الرئيس الأمريكى دونالد نرامب، اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين فى أوساكا اليابانية.

وانطلقت الطائرة الخاصة التى تقل ترامب من قاعدة أندروز فى مطار ماريلاند فى الولايات المتحدة، ويرافقه فيها ابنته إيفانكا ترامب، وكبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة "ميك مولفانى".

ومن المقرر أن تنقعد قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان يومى 28-29 يونيو الحالى، حيث من المفترض أن يناقش زعماء دول مجموعة العشرين فى القمة الحالية، غدة قضايا مختلفة منها مكافحة الفقر، التنمية والتجارة، الاستثمارات والاقتصاد الالكترونى، مشاكل الطاقة، الزراعة ومكافحة الفساد والتغير المناخى.



الرئيس الأمريكى ترامب



ايفانكا مع كبير موظفى البيت الأبيض



ترامب خلال المؤتمر الصحفى قبل السفر



ترامب فى المؤتمر الصحفى



ترامب يغادر البيت الأبيض



ترامب يودع الصحفيين



ترامب



دونالد ترامب



دونالد ترامب



إيفانكا ترامب