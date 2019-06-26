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الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:05 م
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صور.. ترامب وابنته إيفانكا يتوجها إلى اليابان لحضور قمة العشرين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:04 م
صور.. ترامب وابنته إيفانكا يتوجها إلى اليابان لحضور قمة العشرين ترامب
كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

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توجه الرئيس الأمريكى دونالد نرامب، اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين فى أوساكا اليابانية.

 

وانطلقت الطائرة الخاصة التى تقل ترامب من قاعدة أندروز فى مطار ماريلاند فى الولايات المتحدة، ويرافقه فيها ابنته إيفانكا ترامب، وكبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة "ميك مولفانى".

 

ومن المقرر أن تنقعد قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان يومى 28-29 يونيو الحالى، حيث من المفترض أن يناقش زعماء دول مجموعة العشرين فى القمة الحالية، غدة قضايا مختلفة منها مكافحة الفقر، التنمية والتجارة، الاستثمارات والاقتصاد الالكترونى، مشاكل الطاقة، الزراعة ومكافحة الفساد والتغير المناخى.

الرئيس الأمريكى ترامب
الرئيس الأمريكى ترامب

 

ايفانكا مع كبير موظفى البيت الأبيض
ايفانكا مع كبير موظفى البيت الأبيض

 

ترامب خلال المؤتمر الصحفى قبل السفر
ترامب خلال المؤتمر الصحفى قبل السفر

 

ترامب فى المؤتمر الصحفى
ترامب فى المؤتمر الصحفى

 

ترامب يغادر البيت الأبيض
ترامب يغادر البيت الأبيض

 

ترامب يودع الصحفيين
ترامب يودع الصحفيين

 

ترامب
ترامب

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

دونالد-ترامب-(3)
دونالد ترامب

 

دونالد-ترامب-(6)
إيفانكا ترامب

 

مؤتمر ترامب قبل السفر لليابان
مؤتمر ترامب قبل السفر لليابان

 

 


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ايفانكا

ايفانكا ترامب

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لوساكا

اليايان

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