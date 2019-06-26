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صور .. تباين الآراء حول امتحانى الجغرافيا والكيمياء وتمزيق ورقتى إجابة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:10 م
صور .. تباين الآراء حول امتحانى الجغرافيا والكيمياء وتمزيق ورقتى إجابة طالبات كفر الشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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تباينت أراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ حول امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا،واختلطت دموع الفرح بدموع الحزن على الطالبات أثناء خروجهم من اللجان فلا تستطيع ان تفرق بين الدموع إلا بوجوه حزينة وأخرى تظهر عليها علامات الفرح. 
 
قالت مريم محمد علي بلجنة مدرسه مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، امتحان الكيمياء سهل بنسبة 95٪،و5٪ تقيس نسبة الذكاء.
 
وأضافت سعاد محمد نصر، بلجنة الاعدادية بنات القديمة، ان امتحان الجغرافيا سهل وفي مستوى الطالب المتوسط،وهناك عدد من الطالبات اشتكين من صعوبة بعض الأسئلة.
 
وقال محمد كمال محمود ،بلجنه مدرسة الاعداديه بنات القديمة،امتحان الكيمياء سهل،ولكن يحتوي على 3 اسئه صعبه.
 
وقالت والدة الطالب مروه محمود سعد ،بلجنه مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات،انها أصيبت بانهيار عندما سمعت صراخ الطالبات باللجنة وخافت على نجلتها ولم تطمئن عليها إلا بعد خروجها والاطمئنان عليها.
 
وعلى جانب آخر حررت لجنه مدرسة السيدة خديجة بقلين محضر لتمزيق الطالبه "ع.ف.م"لتمزيقها ورقة إجابة الكيمياء،كما حررت لجنة مدرسة قلين الثانوية التجارية ل "ع.س.ع"لتمزيفه ورقه الاجابه،كما تقدم طالب بشكوى ضد ملاحظين للتعدي عليه لاعتراضه على الغش على حد قوله بلجنة الاتحاد.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
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الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

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