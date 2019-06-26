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صور .. اللى ينقص نيجيريا ومدغشقر..الاسكندرانية يطبعوه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:57 م
صور .. اللى ينقص نيجيريا ومدغشقر..الاسكندرانية يطبعوه أحمد مصباح مع أحد اللاعبين
كتبت - هناء أبو العز

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 فاجئ  رؤساء بعثات فرق غينيا ونيجيريا ومدغشقر وبروندى ، الشاب السكندرى أحمد عباس مصباح، والذى احترف طباعة التيشرتات بعد تخرجه،  باللجوء إليه، لاستكمال الطباعة التى تحتاجها  الفرق،  سواء فى طباعة الأرقام الخاصة بهم على تيشرتاتهم الأصلية، و الأسماء وغيرها.
 
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 ولاقت الطباعة إعجاب الفرق الإفريقية الذين زار بعضهم أحمد لتشجيعه على العمل السريع والجودة العالية.
 
 يقول أحمد عباس، تعلمت الطباعة فى أمريكا حين كنت أذهب إليها صيف كل عام، وبعد التخرج فتحت مكتب والدى والذى كان مغلق منذ سنوات، وقررت طباعة التيشرتات، والتى أصبحت موضة مطلوبة بين كل الأجيال، وكان أكثر ما يسعدنى حين أجد بعض الشباب يرتدون ما أنفذه ويقومون بنشرها على صفحات السوشيال ميديا.
 
 
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وعبر عباس عن فخره باستضافة مصر بطولة الامم الافريقية، قائلًا: فتحت باب رزق للكثير من الاسكندرانية، سواء فى الفنادق أو المطاعم والكافيهات، وحتى فى الشوارع ، وبائعى الأعلام المصرية  والافريقية، و أصحاب المحلات وغيرهم، والجميع بدأ يفهم كيف يتعامل بالشكل الذى يجعل صورة مصر جيدة .
 
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بطولة الكان

افريقيا

منتخب نيجيريا

مدغشقر

بروندى

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