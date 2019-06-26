صور..الفتيات والأطفال يتصدرون المشهد بمشاهدة مبارة مصر والكونغو بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

وسط حشود كبيرة من المواطنيين بمحافظة القليوبية ، حرصت الفتيات والسيدات والأطفال علي المشاركة في مشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقي مصر والكونغو ، وقاموا برفع الأعلام التي تعبر عن حماسهم وتشجيعهم للمنتخب الوطني .

وفى نفس السياق، توافد المواطنين علي مراكز الشباب منطى وسنديون بمدينة قليوب بمشاركة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوى وكيل المديرية، وسط حشد كبير من المواطنيين الذين يتأهبون لمشاهدة مبارة كرة القدم بين فريقي مصر والكونغو.

واستمرار توافد المواطنين بمحافظة القليوبية علي مركز شباب العبور وسط تشديدات أمنية مشددة لمشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقي مصر والكونغو . وبدأت علامات التأهب والفرحه علي وجوه المواطنين من الشباب والفتيات الذين عبروا عن حماسهم لفوز مصر .

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة كانت قد أعلنت عن توفير 89 شاشة عملاقة بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى المحافظة، منها 8 شاشات لـ 8 مراكز شباب كمنحة من وزارة الاتصالات و81 من وزارة الشباب والرياضة.