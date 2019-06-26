سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

فى إطار مبادرة أسيوط بلا ثأر

صور.. الصلح خير ..انهاء خصومة بين أولاد سليمان وأولاد عثمان بقرية العونة بأسيوط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:23 ص
صور.. الصلح خير ..انهاء خصومة بين أولاد سليمان وأولاد عثمان بقرية العونة بأسيوط محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، جلسة اتمام الصلح وانهاء خصومة ثأرية، بين أبناء العمومة " اولاد ماهر سليمان عوض"، و" أولاد عثمان سليمان عوض" بقرية العونة بمركز ساحل سليم، وذلك بالسرادق المقام بنادى ساحل سليم الرياضى، ذلك فى إطار فعاليات مبادرة "أسيوط بلا ثأر"، والتى أطلقها محافظ أسيوط بجميع قرى ومراكز المحافظة لانهاء الخصومات الثأرية، بالتنسيق مع جميع لجان المصالحات العرفية، وتحت اشراف القيادات الامنية والتنفيذية .
 
جاء ذلك بحضور اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء زكريا صالح حكمدار أمن أسيوط، واللواء عصام غانم مدير فرع الامن العام، واللواء حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد طارق البكرى مأمور مركز ساحل سليم، والشيخ على أبو الحسن رئيس بيت العائلة بأسيوط، والدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والارشاد الدينى بالازهر الشريف بأسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمئات من أهالي العائلات المتصالحة وأهالي القرية والقرى المجاورة.
 
بدأت فاعليات جلسة الصلح، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تقديم كفنين رمزا للعفو والتسامح بين أبناء العمومة، وتلا طرفى الخصومة قسم الصلح وأقروا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى، وتم قراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين وجميع الحضور، معلنين إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام وحقن الدماء، والموافقة على شروط لجنة المصالحات العرفية .
 
ووجه اللواء جمال نور الدين – خلال كلمته – الشكر الى أبناء العمومة، لتحكيمهم العقل وحقن الدماء، وقبول شروط لجنة المصالحات لغلق باب الثأر والسعى للتسامح والعيش فى سلام، موجها رسالة إلى جميع العائلات المتخاصمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة طالبهم فيها بنبذ الخلافات، والتصالح وتحكيم العقل لإنهاء الخصومات الثأرية بينهم وحقن الدماء معلنًا السعى قدما، وتكثيف الجهود لنشر وتفعيل مبادرة " أسيوط بلا ثأر "، واستعداده الذهاب إلى جميع قرى المحافظة لاتمام الصلح بين العائلات والقضاء على ظاهرة الثأر واقتلاعها من جذورها، مشيدا بدور ائمة الاوقاف ورجال الازهر الشريف، ورجال الدين المسيحى، ورجال المصالحات العرفية، والمجلس القومى للمرأة لدورهم فى نشر التوعية بين افراد المجتمع، وحثهم على التخلص من العادات الخاطئة والقضاء نهائيا على ظاهرة الثأر وقتل النفس .
 
وأكد الشيخ على ابو الحسن، على أهمية رجال الدين وجهود لجان المصالحات فى انهاء كافة المشاحنات والخصومات بين العائلات والافراد، ومنع تفاقمها، موضحا حرمة قتل النفس وخطورة ظاهرة الثأر، والتى حرمها الدين الاسلامى وجميع الاديان السماوية، لانها تعد من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، مطالبًا الجميع بعدم التعاون على القتل والاثم والسعى لانهاء الخصومات ونشر التسامح بين الناس .
 
محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة (1)
محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة 

محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة (2)
محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة

محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة (3)
محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة

محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة (4)
محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة

محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة (5)
محافظ أسيوط يشهد انهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية العونة 

 


محافظه اسيوط

اسيوط بلا ثار

صلح ساحل سليم

اوقاف اسيوط

امن اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قصة 500 خصومة ثأرية..مبادرة "أسيوط بلا ثأر" تنهى 60 عداء بين العائلات

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:09 م

صور .."أسيوط بلا ثأر" مبادرة تهدف لإنهاء أبشع ظاهرة بالصعيد.. أطلقتها أوقاف أسيوط والمحافظة والأزهر ومديرية الأمن.. تمكنت من إنهاء 65 خصومة راح ضحيتها مئات الأبرياء.. و700 قافلة دعوية لنشر الوعى وحقن الدماء

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:00 م

أمن أسيوط يسدل الستار على واقعة ثأر المسجد.. بحث 10 أيام وحصار 4 ساعات ينهى حياة قاتل شخصين أثناء صلاة الجمعة.. 12 سيارة شرطة تطوق منزل سيدة مسنة اختبأ عندها الهارب مدعيا أنه عامل بفرن بلدى وليس لديه مسكن

السبت، 16 فبراير 2019 02:41 م

محافظ أسيوط يطلق قوافل دعوية ضمن مبادرة "أسيوط بلا ثأر "

السبت، 09 فبراير 2019 03:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة