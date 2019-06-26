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صور.. الجغرافيا ترسم البسمة على طالبات الثانوية العامة وطلاب: " الامتحان متوسط"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:44 ص
صور.. الجغرافيا ترسم البسمة على طالبات الثانوية العامة وطلاب: " الامتحان متوسط" امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل - وعمرو مصطفى

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انتهى منذ قليل امتحانى الثانوية العامة فى مادتى الكيمياء والجغرافيا، بلجان مدارس الزيتون بثانى أيام امتحانات الأسبوع الثالث لماراثون الثانوية العامة.

ورصد "اليوم السابع" لحظات خروج طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة إنصاف سرى الثانوية، ولجان مدرسة الشهيد المقدم شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، بثانى أيام امتحانات الأسبوع الثالث لماراثون الثانوية العامة.

وعبر الطلاب عن سعادتهم لمستوى امتحان الجغرافيا، حيث أكد الطلاب رضائهم عن مستوى الامتحان، مؤكدين أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

إبتسامة-الطالبات-لسهولة-الماده
إبتسامة-الطالبات-لسهولة-الماده

إبتسامة-بسهولة-الماده
إبتسامة-بسهولة-الماده

إبتسامة-علي-وجه-الطلاب--لسهولة-المادة
إبتسامة-علي-وجه-الطلاب--لسهولة-المادة

أحضان--بين-أولياء-الأمور-وبنتاتهم
أحضان--بين-أولياء-الأمور-وبنتاتهم

أحضان-وسعاده-لسهولة-الماده
أحضان-وسعاده-لسهولة-الماده

الإنتهاء-من-الإمتحان-(2)
الإنتهاء-من-الإمتحان-(2)

الإنتهاء-من-الإمتحان
الإنتهاء-من-الإمتحان

الإنتهاء-من-الإمتحان-بسهولة
الإنتهاء-من-الإمتحان-بسهولة

الإنتهاء-من-الماده-بسهولة
الإنتهاء-من-الماده-بسهولة

الخروج-من-الإمتحان
الخروج-من-الإمتحان

الخروج-من-الماده
الخروج-من-الماده

السعاده-علي-وجوه-الطلاب
السعاده-علي-وجوه-الطلاب

السعاده-علي-وجوه--الطلبة
السعاده-علي-وجوه--الطلبة

الطالبات-يرفعن-علامه-النصر-لسهولة-الماده
الطالبات-يرفعن-علامه-النصر-لسهولة-الماده

الطلاب-يبتسون-لسهولة-الماده
الطلاب-يبتسون-لسهولة-الماده

المراجعة
المراجعة

المراجعة-بعد-إنتهاء-المادة
المراجعة-بعد-إنتهاء-المادة

أم-تحتضن-بنتها--لسهولة-المادة
أم-تحتضن-بنتها--لسهولة-المادة

أولياء-الأمور-أمام-المدارس
أولياء-الأمور-أمام-المدارس

أولياء-الأمور--بجانب-الطلاب
أولياء-الأمور--بجانب-الطلاب

أولياء-الأمور-وأبنائهم
أولياء-الأمور-وأبنائهم

أولياء-الأمور-يتحملون-الحر-من-أجل-أبنائهم
أولياء-الأمور-يتحملون-الحر-من-أجل-أبنائهم

أولياء-الأمور-ينتظرون-أبنائهم
أولياء-الأمور-ينتظرون-أبنائهم

بدء-الخروج
بدء-الخروج

بدء-الخروج-من-الإمتحان
بدء-الخروج-من-الإمتحان

بدء-الخروج-من-الماده
بدء-الخروج-من-الماده

خروج-الطالبات-فرحاً-لسهولة-المادة
خروج-الطالبات-فرحاً-لسهولة-المادة

خروج-الطالبات-من-المادة
خروج-الطالبات-من-المادة

رسم-البسمة-علي--وجوه-الطلاب
رسم-البسمة-علي--وجوه-الطلاب

رسم-الضحكات
رسم-الضحكات

رضا-وسعاده-بسهولة-الماده
رضا-وسعاده-بسهولة-الماده

سعاده
سعاده

سعاده-الطالبة-وولية-أمرها
سعاده-الطالبة-وولية-أمرها

سعاده-أولياء-الأمور
سعاده-أولياء-الأمور

سعاده-سهولة-الماده
سعاده-سهولة-الماده

سعاده-علي-وجه-أحد-الطالبات
سعاده-علي-وجه-أحد-الطالبات

سعاده-علي-وجوه-الطالبات
سعاده-علي-وجوه-الطالبات

سعاده-علي-و-جوه-الطالبات
سعاده-علي-و-جوه-الطالبات

سعاده-وفرحة
سعاده-وفرحة

سهولة-الماده-ترسم-الفرحه
سهولة-الماده-ترسم-الفرحه

سهولة-الماده-ترسم-الفرحه-علي-وجوه-الطلاب-وأولياء-الأمور
سهولة-الماده-ترسم-الفرحه-علي-وجوه-الطلاب-وأولياء-الأمور

ضحك-الطالب-وولية-أمره
ضحك-الطالب-وولية-أمره

ضحكة-لسهولة-الماده
ضحكة-لسهولة-الماده

ضحك-وسعاده
ضحك-وسعاده

طالبة-تبتسم-لسهولة-الماده
طالبة-تبتسم-لسهولة-الماده

فرحة
فرحة

فرحة-الطالبات-من-سهولة-الماده
فرحة-الطالبات-من-سهولة-الماده

فرحة-الطلاب
فرحة-الطلاب

فرحة-المادة
فرحة-المادة

فرحة-أولياء-الأمور-وأبنائهم
فرحة-أولياء-الأمور-وأبنائهم

فرحة-بسهولة-الإمتحان
فرحة-بسهولة-الإمتحان

فرحة-بسهولة-المادة
فرحة-بسهولة-المادة

فرحة-سهولة-الماده
فرحة-سهولة-الماده

فرحة-علي-وجوه-الطالبات
فرحة-علي-وجوه-الطالبات

فرحة-علي-وجوه-الطلاب
فرحة-علي-وجوه-الطلاب

فرحة-وسعاده-بسهولة-الإمتحان
فرحة-وسعاده-بسهولة-الإمتحان

مراجعة-الطلاب-بعد-نهاية-الإمتحان
مراجعة-الطلاب-بعد-نهاية-الإمتحان

مراجعة-بعد-الإمتحان
مراجعة-بعد-الإمتحان

نهاية-الإمتحان
نهاية-الإمتحان

نهاية-المادة
نهاية-المادة

نهاية-الماده
نهاية-الماده

نهاية--الماده-بسهولة
نهاية--الماده-بسهولة

نهاية-الماده-بنجاح
نهاية-الماده-بنجاح

نهاية-الماده--ورسم-الإبتسامه
نهاية-الماده--ورسم-الإبتسامه

ولية-أمر-تتحمل-الجو-الحار-في-إنتظار-إبنتها
ولية-أمر-تتحمل-الجو-الحار-في-إنتظار-إبنتها

سعاده-الطالبات
سعاده-الطالبات
 
 

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

الكيمياء للثانوية العامة

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