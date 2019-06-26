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صور.. اضبط مخالفة.. بالوعات الموت بدون أغطية بحى ثان المحلة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:14 م
صور.. اضبط مخالفة.. بالوعات الموت بدون أغطية بحى ثان المحلة البالوعات بدون أغطية بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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تشهد منشية محيى سعد التابعة لحى ثان المحلة، كارثة تهدد أرواح الأهالى بالمنطقة، من الأطفال والكبار، نظرا لوجود العديد من ببالوعات المجارى بدون أغطية وتركها وعدم تحرك المسئولين بالحى ولا بفرع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة.

ناشد الأهالى محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، مطالبين بسرعة التدخل لتغطية البالوعات قبل وقوع الكارثة وخشية سقوط ضحايا بها مثلما حدث فى مدرسة بنوفر الابتدائية، إثر سقوط تلميذ بالمرحلة الابتدائية بداخل إحدى البالوعات ومصرعه فى الحال.

 

بالوعات بدون غطاء بالغربية (1)
بالوعات بدون غطاء بالغربية

 

بالوعات بدون غطاء بالغربية (2)
بالوعات بدون غطاء بالغربية

 

بالوعات بدون غطاء بالغربية (3)
بالوعات بدون غطاء بالغربية

 


محافظ الغربية

حى ثان المحلة

فرع مياة المحلة

بلاعات صرف مكشوفه

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