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صور.. استئصال ورم يزن 10 كيلو لسيدة بمركز أورام طنطا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:58 م
صور.. استئصال ورم يزن 10 كيلو لسيدة بمركز أورام طنطا الفريق الطبى أثناء أستئصال الورم
الغربية - مصطفى عادل

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نجح فريق طبى بمركز أورام طنطا، فى استئصال ورم سرطانى بالمبيض يبلغ 10 كيلو جرام من سيده تبلغ من العمر٢٤ عاماً .

وضم الفريق الدكتور محمد السبروت رئيس قسم الجراحة، والدكتور أحمد الهمشرى، والدكتور محمد سليم أخصائى الجراحة بالمركز ، والدكتور أسامه سالم أخصائى التخدير، وزكيه صبحى، وعبير عاطف من طاقم التمريض . 

وأكد الفريق الطبى، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء التحاليل والأشعة اللازمة لها، حيث تم اسئصال الورم مع الحفاظ على الرحم والمبيض الأيمن ، وتم وضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

من جانبة أكد الدكتور اسلام صبرى مدير المركز ، أن المركز يستقبل مئات الحالات يومياً بالمجان، كما أن المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات الدقيقه بواسطة جراحين على أعلى مستوى، اكتسبوا العديد من الخبرات التى تمكنهم من إجراء كافة الجراحات الدقيقة بكفاءة عالية وأمان للمريض.

الفريق الطبى أثناء أجراء عملية استئصال الورم
الفريق الطبى أثناء أجراء عملية استئصال الورم
 
الورم المستئصل
الورم المستئصل

 

 


مركز اورام طنطا

استئصال ورم سرطانى

طنطا

الغربية

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