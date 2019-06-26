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صور.. إقبال كبير على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو بالغردقة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:46 م
صور.. إقبال كبير على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو بالغردقة أقبال المواطنين على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو
البحر الأحمر- عماد عرفة

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شهدت مراكز الشباب والأندية بمدينة الغردقة اقبال المواطنين عليها استعدادا لمشاهدة مباراة مصر والكونغو المقرر انطلاقها فى تمام العاشرة مساءا.
 
من جانبها كانت اعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، عن تجهيز 17 مركز شباب، و14 نادي، لعرض مباريات كاس الامم الأفريقية التي تستضيفها مصر 2019، مجانا.
 
و قال احمد حشيش، وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب بالبحر الأحمر، أن مراكز الشباب والأندية أنهت استعداداتها لتوفير كافة الخدمات الجماهيرية في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 17 مركز شباب، و14 ناديا بجميع مدن المحافظة الاستقبال المشجعين من أهالي المحافظة بالمجان للأعضاء وغيرهم.
 
واضاف حشيش في تصريح خاص، أنه تم توفير شاشات كبيرة لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، من أجل تسهيل متابعة البطولة على الجماهير والشباب، بالإضافة للأجواء الجماهيرية المميزة في التجمعات الشبابية.
 
اقبال المواطنين على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو (1)
اقبال المواطنين على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو 

اقبال المواطنين على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو (2)
اقبال المواطنين على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو 

اقبال المواطنين على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو (3)
اقبال المواطنين على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو 
اقبال المواطنين على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو (4)
اقبال المواطنين على مراكز الشباب والأندية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو 

 


البحرالاحمر

مراكز الشباب بالبحر الأحمر

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