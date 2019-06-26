صور.. إعلان كيت ميدلتون راعية جديدة للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

كتب محمد رضا

انضمت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، إلى تلاميذ المدارس المتحمسين ببريطانيا للمشاركة فى ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافى، حيث تم إعلانها راعية جديدة للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى، حيث خلفت كيت، البالغة من العمر 37 عامًا، وهى مصوّرة هواة قوية، للملكة كرئيسة للجمعية، وهى الجمعية التى حظت بدعم رسمى من الملكة منذ 67 عامًا.

وتألقت دوقة كامبريدج أثناء حضورها للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى، حيث ارتدت فستانًا طويلًا من قماش الكانبر مزركش بالورود من اللونين الأخضر والبنى، واكتملت إطلالتها الملكية بمكياج ومجوهرات بسيطة، وقد اختارت فقط خاتم زواجها وزوج من الأقراط المتدلية من كاثرين زوريدا، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



دوقة كامبريدج تعطى كاميرا لأحد الأطفال بالجمعية الملكية



أحد الأطفال خلال ورشة الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى



دوقة كامبريدج تساعد الأطفال على تعلم فن التصوير

ونظمت ورشة عمل الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى والعمل من أجل الأطفال - برعاية كيت - فى مركز وارن بارك للأطفال فى كينجستون أبون تيمز، جنوب غرب لندن، وقد انضمت الدوقة إلى شباب من حركة "أكشن من أجل الأطفال"، التى تدعم الشباب المحرومين من جميع أنحاء المملكة المتحدة، فى عدة جلسات تديرها مع زملائها الفخريين فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى جيليان إدلشتاين وهارى بوردن.

وخلال ورش العمل، تعلم الطلاب المتحمسون عناصر مختلفة من التصوير الفوتوغرافى مثل الصور والضوء واللون، إلى جانب تطوير مهارات جديدة، حيث تهدف ورشة العمل إلى إبراز كيف يوفر التصوير لغة عالمية للشباب للتعبير عن أنفسهم وإطلاق أفكارهم ومشاعرهم.

واشتهرت كيت على نطاق واسع بصورها الفوتوغرافية لأطفالها الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس، ولقد وثقت معالم بارزة فى حياتهم مثل أعياد الميلاد والأيام الأولى فى الحضانة التى تم نشرها للاحتفال بهذه المناسبات، وتتضمن بعض الصور الحديثة ثلاث صور من لويس تم إصدارها عندما احتفل بعيد ميلاده الأول فى 23 أبريل.



كيت تحتضن طفلة فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى



دوقة كامبريدج خلال ورشة بالجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى



صورة تذكارية لكيت مع أسرة الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

وأشاد المصور الحائز على جائزة فى لندن برونوين شارب، بقدرة كيت الطبيعية على التقاط "لحظات أصيلة غير مخزنة"، فيما قال مايك تايلور الرئيس التنفيذى للعمليات المرموقة فى المجتمع، "إنه لشرف كبير أن نحظى برعاية الدوقة، خاصة بالنظر إلى اهتمامها الشخصى بالتصوير"، مضيفًا "نحن نعلم أن التصوير الفوتوغرافى والمساعى الإبداعية لها تأثير إيجابى على الأشخاص من جميع الأعمار، ونحن متحمسون للعمل مع إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للدوقة لدعم أعمالهم".

وتأسست الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى فى عام 1853 بهدف تعزيز فن وعلم التصوير، وفى نفس العام حصلت على الرعاية الملكية من الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت، وتضم الجمعية أكثر من 11000 عضو وتدير برنامجًا واسعًا يضم أكثر من 300 حدث فى جميع أنحاء المملكة المتحدة ودوليا، وقد حصلت كيت على العضوية الفخرية فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى فى يناير 2017.



كيت تحضر ورشة فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى



كيت ميدلتون تحضر ورشة تعليم فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى



كيت ميدلتون تستمع لشرح داخل الجمعية الملكية



كيت ميدلتون تشارك فى ورشة لتعليم الأطفال فن التصوير



كيت ميدلتون تعلم طفل فن التصوير الفوتوغرافى



كيت ميدلتون تقدم باقة زهور إلى أحد الشباب



كيت ميدلتون راعية للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى