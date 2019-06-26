سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إعلان كيت ميدلتون راعية جديدة للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:00 ص
صور.. إعلان كيت ميدلتون راعية جديدة للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى كيت ميدلتون راعية للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انضمت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، إلى تلاميذ المدارس المتحمسين ببريطانيا للمشاركة فى ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافى، حيث تم إعلانها راعية جديدة للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى، حيث خلفت كيت، البالغة من العمر 37 عامًا، وهى مصوّرة هواة قوية، للملكة كرئيسة للجمعية، وهى الجمعية التى حظت بدعم رسمى من الملكة منذ 67 عامًا.

وتألقت دوقة كامبريدج أثناء حضورها للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى، حيث ارتدت فستانًا طويلًا من قماش الكانبر مزركش بالورود من اللونين الأخضر والبنى، واكتملت إطلالتها الملكية بمكياج ومجوهرات بسيطة، وقد اختارت فقط خاتم زواجها وزوج من الأقراط المتدلية من كاثرين زوريدا، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. 

دوقة كامبريدج تعطى كاميرا لأحد الأطفال بالجمعية الملكية
دوقة كامبريدج تعطى كاميرا لأحد الأطفال بالجمعية الملكية

 

أحد الأطفال خلال ورشة الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى
أحد الأطفال خلال ورشة الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

 

دوقة كامبريدج تساعد الأطفال على تعلم فن التصوير
دوقة كامبريدج تساعد الأطفال على تعلم فن التصوير

 

ونظمت ورشة عمل الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى والعمل من أجل الأطفال - برعاية كيت - فى مركز وارن بارك للأطفال فى كينجستون أبون تيمز، جنوب غرب لندن، وقد انضمت الدوقة إلى شباب من حركة "أكشن من أجل الأطفال"، التى تدعم الشباب المحرومين من جميع أنحاء المملكة المتحدة، فى عدة جلسات تديرها مع زملائها الفخريين فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى جيليان إدلشتاين وهارى بوردن.

وخلال ورش العمل، تعلم الطلاب المتحمسون عناصر مختلفة من التصوير الفوتوغرافى مثل الصور والضوء واللون، إلى جانب تطوير مهارات جديدة، حيث تهدف ورشة العمل إلى إبراز كيف يوفر التصوير لغة عالمية للشباب للتعبير عن أنفسهم وإطلاق أفكارهم ومشاعرهم.

واشتهرت كيت على نطاق واسع بصورها الفوتوغرافية لأطفالها الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس، ولقد وثقت معالم بارزة فى حياتهم مثل أعياد الميلاد والأيام الأولى فى الحضانة التى تم نشرها للاحتفال بهذه المناسبات، وتتضمن بعض الصور الحديثة ثلاث صور من لويس تم إصدارها عندما احتفل بعيد ميلاده الأول فى 23 أبريل.

كيت تحتضن طفلة فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى
كيت تحتضن طفلة فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

 

دوقة كامبريدج خلال ورشة بالجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى
دوقة كامبريدج خلال ورشة بالجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

 

صورة تذكارية لكيت مع أسرة الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى
صورة تذكارية لكيت مع أسرة الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

 

وأشاد المصور الحائز على جائزة فى لندن برونوين شارب، بقدرة كيت الطبيعية على التقاط "لحظات أصيلة غير مخزنة"، فيما قال مايك تايلور الرئيس التنفيذى للعمليات المرموقة فى المجتمع، "إنه لشرف كبير أن نحظى برعاية الدوقة، خاصة بالنظر إلى اهتمامها الشخصى بالتصوير"، مضيفًا "نحن نعلم أن التصوير الفوتوغرافى والمساعى الإبداعية لها تأثير إيجابى على الأشخاص من جميع الأعمار، ونحن متحمسون للعمل مع إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للدوقة لدعم أعمالهم".

وتأسست الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى فى عام 1853 بهدف تعزيز فن وعلم التصوير، وفى نفس العام حصلت على الرعاية الملكية من الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت، وتضم الجمعية أكثر من 11000 عضو وتدير برنامجًا واسعًا يضم أكثر من 300 حدث فى جميع أنحاء المملكة المتحدة ودوليا، وقد حصلت كيت على العضوية الفخرية فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى فى يناير 2017.

كيت تحضر ورشة فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى
كيت تحضر ورشة فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

 

كيت ميدلتون تحضر ورشة تعليم فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى
كيت ميدلتون تحضر ورشة تعليم فى الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

 

كيت ميدلتون تستمع لشرح داخل الجمعية الملكية
كيت ميدلتون تستمع لشرح داخل الجمعية الملكية

 

كيت ميدلتون تشارك فى ورشة لتعليم الأطفال فن التصوير
كيت ميدلتون تشارك فى ورشة لتعليم الأطفال فن التصوير

 

كيت ميدلتون تعلم طفل فن التصوير الفوتوغرافى
كيت ميدلتون تعلم طفل فن التصوير الفوتوغرافى

 

كيت ميدلتون تقدم باقة زهور إلى أحد الشباب
كيت ميدلتون تقدم باقة زهور إلى أحد الشباب

 

كيت ميدلتون راعية للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى
كيت ميدلتون راعية للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

 

كيت ميدلتون مع أطفال وشباب الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى
كيت ميدلتون مع أطفال وشباب الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

 


كيت ميدلتون

الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى

دوقة كامبريدج

الملكة اليزابيث الثانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"جابت الواد وهتولع القصر الملكى ببريطانيا".. ميجان ماركل تستعين بخبير سوشيال بسبب زيادة عدد متابعى كيت ميدلتون.. الأمير هارى بيعمل بلوك لمنتقدى زوجته.. استقالة موظفين بالقصر بسبب مطالبها.. والأمير فيليب غاضب

الأحد، 23 يونيو 2019 10:00 م

مش أول مرة تعملها.. كيت ميدلتون فى إطلالة شبيهة بالأميرة ديانا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:00 م

اليوم السنوى لفرسان الرباط.. شوف إطلالات كيت ميدلتون والملكتين ليتزيا وماكسيما

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:30 ص

عرض عسكري فى لندن بحضور كيت ميدلتون

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:08 ص

صور.. كيت ميدلتون تشاهد عرضا عسكريا فى لندن

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:00 ص

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 م

فى الصيف من دولاب كيت ميدلتون اختارى موديلات عملية

الإثنين، 27 مايو 2019 07:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو

التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة