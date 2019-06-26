صور.. "إسكان شمال سيناء" تواصل تسليم الوحدات للمستحقين فى العريش

اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
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