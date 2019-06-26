سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "إسكان شمال سيناء" تواصل تسليم الوحدات للمستحقين فى العريش

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:26 م
صور.. "إسكان شمال سيناء" تواصل تسليم الوحدات للمستحقين فى العريش جانب من تسليم الوحدات
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت مديرية إسكان شمال سيناء اليوم، تسليم عددا من أهالى مناطق الشيخ زويد ورفح، المقيمين فى مركزى العريش وبئر العبد، وحدات الإسكان الاجتماعى، التى خصصتها لهم المحافظة، بنظام الإيجار المدعم بقيمة 100 جنيه شهريا.
 
وقال المهندس محمد رضوان مدير عام مديرية إسكان شمال سيناء، إنه يتم يوميا تسليم الشقق للمستحقين بعد مراجعتها، وتسلمها من جهات التنفيذ كاملة المرافق ووصول الخدمات اليها.
 
وأوضح مدير إسكان شمال سيناء، أن عدد الوحدات 288 وحدة تقع فى حى العبور بمدينة العريش قامت المحافظة بإستئجارها،  وكل شقة منها بمساحة 90 مترا، مكونة من 3 حجرات وصالة وحمام ومطبخ، جميعها مجهزة بما فيها مصادر المياه من مواتير الدفع للأدوار العليا، فضلا عن مساحات خضراء مناسبة حولها .
 
وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن أن شقق الإسكان الاجتماعى فى حى العبور بالعريش، عددها 288 شقة، تحملت المحافظة قيمتها الإيجارية كاملة، ثم قامت بتوزيعها على مستحقى توفير مسكن لهم، وجميعهم من اهالى الشيخ زويد ورفح المقيمين فى مدينة العريش مركز بئر العبد.
 
وأشار شوشة، إلى أنه يتم تحصيل مبلغ رمزى من كل مستأجر 100 جنيه شهريا، وستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها دعم من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، والمبلغ المحصل من المواطن هو رمزي مقابل أعمال الصيانة.
 
 
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (1)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش

اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (2)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
 
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (3)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش

اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (4)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش

اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (5)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش

اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (6)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش

اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (7)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش
 
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (8)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش

اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (9)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش

اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (10)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش 

اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (11)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش 
 
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (12)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش

اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش (13)
اسكان شمال سيناء تواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمستحقين بالعريش 
 
 

محافظه شمال سيناء

مدينه العريش

الاسكان الاجتماعى

وزاره الاسكان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة