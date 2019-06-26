صور.. "إسكان شمال سيناء" تواصل تسليم الوحدات للمستحقين فى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت مديرية إسكان شمال سيناء اليوم، تسليم عددا من أهالى مناطق الشيخ زويد ورفح، المقيمين فى مركزى العريش وبئر العبد، وحدات الإسكان الاجتماعى، التى خصصتها لهم المحافظة، بنظام الإيجار المدعم بقيمة 100 جنيه شهريا.

وقال المهندس محمد رضوان مدير عام مديرية إسكان شمال سيناء، إنه يتم يوميا تسليم الشقق للمستحقين بعد مراجعتها، وتسلمها من جهات التنفيذ كاملة المرافق ووصول الخدمات اليها.

وأوضح مدير إسكان شمال سيناء، أن عدد الوحدات 288 وحدة تقع فى حى العبور بمدينة العريش قامت المحافظة بإستئجارها، وكل شقة منها بمساحة 90 مترا، مكونة من 3 حجرات وصالة وحمام ومطبخ، جميعها مجهزة بما فيها مصادر المياه من مواتير الدفع للأدوار العليا، فضلا عن مساحات خضراء مناسبة حولها .

وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن أن شقق الإسكان الاجتماعى فى حى العبور بالعريش، عددها 288 شقة، تحملت المحافظة قيمتها الإيجارية كاملة، ثم قامت بتوزيعها على مستحقى توفير مسكن لهم، وجميعهم من اهالى الشيخ زويد ورفح المقيمين فى مدينة العريش مركز بئر العبد.

وأشار شوشة، إلى أنه يتم تحصيل مبلغ رمزى من كل مستأجر 100 جنيه شهريا، وستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها دعم من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، والمبلغ المحصل من المواطن هو رمزي مقابل أعمال الصيانة.