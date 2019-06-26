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صور.. أوقاف الإسكندرية تبحث صكوك الأضاحى وساحات العيد بالعامرية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:54 م
صور.. أوقاف الإسكندرية تبحث صكوك الأضاحى وساحات العيد بالعامرية أوقاف الإسكندرية تبحث صكوك الاضاحى وساحات العيد بالعامرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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اجتمع الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة، بأئمة إدارتى العامرية أول والعامرية ثان بمسجد على الدين بالعامرية لبحث الأمور الدعوية وإعداد ساحات عيد الأضحى المبارك وصكوك الأضاحى والإعلان عنها بجميع مساجد المحافظة.
 
وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، على التزام الأئمة بأداء الدروس والقوافل وإحداث حراك دعوى بالعامرية أول وثان، مشيرا إلى أن الأئمة سيواجهون الفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة بالحكمة والموعظة الحسنة. 
 
وأكد أن هذه الاجتماعات الدورية تأتى بين قادة المديرية والعاملين بالمساجد من أجل التواصل والتنشيط الدائم للعمل الدعوى ونقل تعليمات الوزارة والوقوف على المشاكل التى تعوق العمل الدعوي وتذليلها حتى يشعر المواطن السكندرى بالدور الفعال للأوقاف، جاء الاجتماع بحضور الشيخ أحمد عاشور مدير العامرية ثان، وفضيلة الشيخ عبدالرازق عبدالله مدير العامرية أول .
 
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أوقاف الإسكندرية تبحث صكوك الاضاحى وساحات العيد بالعامرية

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أوقاف الإسكندرية تبحث صكوك الاضاحى وساحات العيد بالعامرية

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أوقاف الإسكندرية تبحث صكوك الاضاحى وساحات العيد بالعامرية

 


اوقاف الاسكندريه

صكوك الاضحيه

وزاره الاوقاف

اخبار المحافظات

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