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صفحات الغش الإلكترونى تنشر أجزاء من امتحان الكيمياء للثانوية العامة بعد بدء اللجنة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:39 ص
صفحات الغش الإلكترونى تنشر أجزاء من امتحان الكيمياء للثانوية العامة بعد بدء اللجنة امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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نشرت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياءللثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق. 
 
ويكثف فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية للثانوية العامة، جهوده للوصول إلى الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة للتأكد من صحة الأسئلة المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب حال ثبوت صحة الأسئلة. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء 2019

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان امتحان الكيمياء

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