صحيفة سعودية: مشاركة المملكة فى ورشة البحرين من منطلق دعمنا للقضية الفلسطينية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة الرياض السعودية أن مشاركة المملكة العربية السعودية مشاركة ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار» التى تنظمها مملكة البحرين، استمراراَ لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم.

وتقام الورشة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية يومي 25 و26 يونيو، ويترأس الوفد السعودى وزير المالية محمد الجدعان، وعضوية كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وأضافت الصحيفة، تجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو لتتشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل.

كما تؤكد المملكة دعمها جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.