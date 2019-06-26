صحيفة زمان التركية: أحد المقربين من أردوغان ينشق عن حزبه ويؤسس حزب جديد

كتب- هاشم الفخرانى

لم تمر سوى بضعة أيام على هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية، بن على يلدريم، فى انتخابات بلدية إسطنبول، حتى أعلن أحد قيادات الحزب انشاقاقه عن الحزب وتأسيس حزب جديد.

وأعلن على بابا جان، أحد قيادات حزب العدالة والتنمية، ومن المقربين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تأسيس حزب جديد بداية الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن على باباجان حصل على موعد مع أردوغان، والتقى به وأبلغه بنفسه أنه سينفصل عن الحزب.

وأضافت الصحيفة أن باباجان، سيعلن للرأي العام انفصاله عن حزب العدالة والتنمية خلال أسبوع أو عشرة أيام قائلا: "تأكدت من صحة هذا الأمر من مصادري قبل عشرة أيام لكن دعوني أتحدث بحذر، باباجان التقى أردوغان، وهذا بناء على طلب من باباجان.

تجدر الإشارة إلى أن على بابا جان الذى شغل منصب وزيراً للاقتصاد وأحد مؤسسي الحزب ، اعترض مؤخراً على سياسات اردوغان ، وطالب بإقالة صهر اردوغان من وزارة المالية.

وتشهد الأروقة السياسية التركية منذ عدة أشهر حديثا متزايدا حول اتجاه عدد من قيادات العدالة والتنمية، للانشقاق احتجاجاً على سياسات الرئيس أردوغان، وعزمهم تأسيس حزب سياسي جديد، يتزعمه وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، ويكون الرئيس السابق عبد الله جول رئيسا شرفيا له.