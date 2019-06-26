سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة زمان التركية: أحد المقربين من أردوغان ينشق عن حزبه ويؤسس حزب جديد

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:44 م
صحيفة زمان التركية: أحد المقربين من أردوغان ينشق عن حزبه ويؤسس حزب جديد بابا جان أحد قيادات حزب العدالة والتنمية
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم تمر سوى بضعة أيام على هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية، بن على يلدريم، فى انتخابات بلدية إسطنبول، حتى أعلن أحد قيادات الحزب انشاقاقه عن الحزب وتأسيس حزب جديد.

 

وأعلن على بابا جان، أحد قيادات حزب العدالة والتنمية، ومن المقربين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تأسيس حزب جديد بداية الشهر المقبل.

 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن على باباجان حصل على موعد مع أردوغان، والتقى به وأبلغه بنفسه أنه سينفصل عن الحزب.

 

وأضافت الصحيفة أن باباجان، سيعلن للرأي العام انفصاله عن حزب العدالة والتنمية خلال أسبوع أو عشرة أيام قائلا: "تأكدت من صحة هذا الأمر من مصادري قبل عشرة أيام لكن دعوني أتحدث بحذر، باباجان التقى أردوغان، وهذا بناء على طلب من باباجان.

 

تجدر الإشارة إلى أن على بابا جان الذى شغل منصب وزيراً للاقتصاد وأحد مؤسسي الحزب ، اعترض مؤخراً على سياسات اردوغان ، وطالب بإقالة صهر اردوغان من وزارة المالية.

 

وتشهد الأروقة السياسية التركية منذ عدة أشهر حديثا متزايدا حول اتجاه عدد من قيادات العدالة والتنمية، للانشقاق احتجاجاً على سياسات الرئيس أردوغان، وعزمهم تأسيس حزب سياسي جديد، يتزعمه وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، ويكون الرئيس السابق عبد الله جول رئيسا شرفيا له.


على بابا جان

تركيا

الرئيس التركى

رجب طيب اردوغان

العدالة والتنمية

حزب العدالة والتنمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمريكا تحذر تركيا من تأثير العقوبات إذا اشترت منظومة الدفاع الروسية S 400

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:16 م

"إذلال أردوغان".. الرئيس التركى سعى لحسم معركة "إسطنبول" لتمثل دفعة له فى الانتخابات الرئاسية.. والهزيمة تمثل أثرا كبيرا على القاعدة المحافظة في تركيا.. وخبراء: أردوغان سيفقد منصبه فى الانتخابات المقبلة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:00 م

الاتحاد الأوروبى ينتقد مدد الاعتقال التعسفى الطويلة فى تركيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:48 م

تقارير: روسيا تسلم أول دفعة من صواريخ إس-400 إلى تركيا فى يوليو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة