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صحف الكويت تبرز نجاحات إحباط المخطط الإخوانى لاستهداف الدولة فى 30 يونيو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:14 ص
صحف الكويت تبرز نجاحات إحباط المخطط الإخوانى لاستهداف الدولة فى 30 يونيو وزير الداخلية محمود توفيق
الكويت(أ ش أ)

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أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، نجاح أجهزة الأمن المصرية فى إحباط المخطط "الإخوانى" لاستهداف الدولة فى 30 يونيو.

وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان (مصر تحبط مخططاً "إخوانيا" لضرب الاقتصاد وتستهدف 19 شركة وكياناً)، أن وزارة الداخلية المصرية، نجحت فى استهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديرها بعض قيادات جماعة "الإخوان" بالخارج بطرق سرية، لضرب الاقتصاد الوطنى للبلاد، وضبط عدد من المتورطين؛ وذلك بعد أن تم رصد مخطط عدائي، أعدته قيادات هاربة بالخارج من جماعة "الإخوان"، لاستهداف الدولة وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأشارت إلى التسجيل المصور الذى بثته وزارة الداخلية، والذى يوضح أبرز هذه الشركات، وكذلك بعض الشخصيات التى تقيم فى مصر، وتديرها لحساب قيادات "الإخوان" الهاربين فى تركيا، وبينهم برلمانيون سابقون، ومدير حملة المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحي، ومدير مكتب النائب البرلمانى أحمد طنطاوي، وصحافيون وإعلاميون.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "النهار"، تحت عنوان (ضبط 19 شركة تمول "الإخوان" لإسقاط مؤسسات الدولة فى ذكرى "30 يونيو")، أن وزارة الداخلية المصرية، أعلنت إحباط مخطط إرهابى لضرب الاقتصاد الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة والسعى لإسقاطها، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، متهمة تنظيم "الإخوان"، ونشطاء سياسيين بينهم زياد العليمي، أحد الوجوه البارزة فى 25 يناير، بالوقوف وراء المخطط.

وأضافت أن المخطط كان يأتى تحت اسم (خطة الأمل) ويقوم على "توحيد صفوفهم"، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أن المخطط كان يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات متزامنة.

وبدورها، ذكرت صحيفة "الأنباء"، تحت عنوان (القاهرة تحطم "خطة الأمل" الإخوانية وتوقف 19 كيانا ممولا للجماعة)، أن وزارة الداخلية نجحت فى إجهاض مخطط لقيادات الجماعة الإرهابية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، بالتزامن مع الاحتفال ثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانا اقتصاديا قيمتها 250 مليون جنيه للإنفاق على ذلك المخطط.

وأوضحت أن أبعاد المخطط ترتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثورى لدى المواطنين، وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية، عبر وسائل التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.

أما صحيفة "القبس"، فذكرت تحت عنوان (مصر:إحباط مخطط إخوانى لضرب الاقتصاد القومى)، أن وزارة الداخلية المصرية، أجهضت مخطط لجماعة "الإخوان" تحت مسمى "خطة الأمل"، تديره قيادات الجماعة وعناصر إثارية، بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها.

وأضافت أنه ضبط 8 من القائمين على تنفيذ المخطط، وهم كل من زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبدالمعز، وأسامة العقباوي، وأحمد الغنام، وعمر الشنيطي، وهشام فؤاد عبدالحليم، وحسن بربرى، مضيفة أنه تم العثور بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية الخاصة بالمخطط، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط، بالإضافة إلى تحديد خمسة متهمين هاربين، هم القياديان الإخوانيان محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميان معتز مطر ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.

 


صحف الكويت

30 يونيو

احباط مخطط اخوانى

الامن المصرى

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