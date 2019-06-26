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صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:23 م
صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج
الشرقية - إيمان مهنى

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أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، شحنة أغذية مستوردة من الخارج، تقدر بحوالى 12 طن و 848 كيلو جرام .
 
كان الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد قاد حملة مكبرة مكونة من مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومراقبى ومفتشى الأغذية بالمديرية، والإدارة الصحية ببلبيس، للمرور على مخازن وثلاجات المنتجات الأغذية ببلبيس، وإعدام رسالة أغذية مستوردة من الخارج تزن 12 طن و848 كجم، عبارة عن عدد 8156 كرتونة صلصة بأنواع مختلفة مستوردة من دولة هولندا، حيث تم سحب العينات اللازمة للرسالة، وتم رفضها من المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية، لعدم تدوين اسم المادة الحافظة على العبوة من الخارج ، وواردة لإحدى شركات الإستيراد والتصدير ببلبيس .
 
تم نقل الكميات المرفوضة، بعدد 3 سيارات من مخازن الشركة إلى مجمع التخلص الآمن من النفايات العادية ببلبيس، وتم الإعدام بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن .
 
صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج (1)
صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج 

صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج (2)
صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج 

صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج (3)
صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج

صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج (4)
صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج 

صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج (5)
صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج 

صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج (6)
صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج 

صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج (7)
صحة الشرقية تعدم 12 طن أغذية مستوردة من الخارج 

 


محافظه الشرقيه

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