صحة الجيزة تدفع بعيادات متنقلة بأماكن شاشات عرض مباريات إفريقيا

أكدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه تزامنا مع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتى تقام بمصر، اتخذت المديرية عدة إجراءات صحية للتدخل فى أى طوارئ.

وأضافت مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم الدفع بـ 6 عيادات علاجية متنقلة بمراكز الشباب أمام شاشات عرض المباريات، لتوفير الرعاية الصحية الآمنة للمشاهدين، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات فى المحافظة.

وأوضحت سرورأن العيادات العلاجية تتمركز بـ "مركز شباب صفط اللبن، ومركز شباب الصف، ومركز شباب أرض اللواء، وإمبابة، والحى السادس منتدى 6 أكتوبر، ومركز شباب الشيخ زايد، ومركز شباب البراجيل.