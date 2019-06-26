شعبة الذهب تطالب بلقاء عاجل مع رئيس مباحث العاصمة لبحث أزمة المسروقات

كتب إسلام سعيد

قررت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس هاني جيد رفع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة تطالب فيها بضرورة تحديد لقاء عاجل مع رئيس مباحث العاصمة لبحث المشاكل التي يتعرض لها تجار الذهب من وراء بعض مسروقات المشغولات الذهبية التي تتعرض من خلالها سلسلة التداول بالكامل للضرر باصطحابهم مع هذه المشغولات إلى أقسام الشرطة؛ مما يلقي ضررًا ماديا ومعنويا على التجار.

وقال المهندس هاني جيد، إن المسروقات من المفترض لها طرف مسئول عنها يتم التحقيق معه بالشكل التي تراه جهة التحقيق مناسبًا دون أن يتم القبض على سلسلة التداول بالكامل؛ لأن هذا يتسبب في ارتباك السوق وغضب كبير بين التجار؛ لأنه بالتأكيد هناك مسئول عن هذه المسروقات ويجب معاقبته دون أن تتضرر باقي سلسلة التداول، وهناك تفاصيل كثيرة في هذا الشأن نرغب في توضيحها خلال لقاء رئيس مباحث العاصمة ووضع أطر للتعامل تحافظ علي حقوق جميع الأطراف، خاصة أن هناك تعاملات فيما بين التجار وبعضهم وبين التجار والمواطنين في عملية البيع والشراء .

وأشار "جيد" إلي أن المشغولات الذهبية قد تتغير في الشكل والمواصفات من أول تداول لها عن طريق أول حلقة تداول فضلا عن أن التعاملات بين التجار العاملين في المهنة لا قيود عليها بسبب توافر المعرفة والثقة بينهم وبالتالي تقع مسؤلية الشراء علي أول حلقة تداول مباشرة مع السارق فقط دون مسؤلية علي باقي حلقات التداول داخل السوق.

وأكد رئيس الشعبة أننا ندافع عن التجار الملتزمين، وليس لنا علاقة بغير الملتزمين، ونسعى إلى حماية حقوق منتسبي الغرفة من تجار الذهب، خاصة بعد الشكاوى المتعددة التي وردت للشعبة مؤخرًا في هذا الشأن، ومن خلال بحثها ومناقشتها وجدنا أنها تصب في اتجاه واحد، وهو الضرر المعنوي والمادي الذي يقع على التجار.

وقال إنه عندما يقع الضرر المعنوي المتمثل في اسطحاب التاجر من محله إلي أقسام الشرطة والمعاملة المهينة التي يلقاها نتيجة طبيعة تجارته تؤثر بشكل واضح علي مكانته الأسرية والاجتماعية والاقتصادية مما يتسبب له في أذي ولذلك نناشد بضرورة مراعاته ذلك أثناء عمليات التحقيق حيث يتوافر حسن النية في معظم الأحيان .

وناشد رئيس الشعبة التجار بضرورة توخي الحذر خاصة هذه الآونة أثناء الشراء، حيث كثرت حوادث السرقات وأيضا الابلاغ عن أي شبه سرقة قد يتم عرضها عليهم .