شرطة بنجلاديش تقتل 3 من الروهينجا مشتبه فى كونهم مهربى بشر وتنقذ 15 لاجئا

رويترز

قال مسؤول إن شرطة بنجلاديش قتلت ثلاثة أشخاص يشتبه بمحاولتهم تهريب 15 من لاجئى الروهينجا المسلمين إلى ماليزيا فى اشتباك وقع، يوم الثلاثاء، قرب مخيم اللاجئين الرئيسى فى البلد الواقع فى جنوب آسيا، فى ثانى حادث من نوعه خلال شهرين

ويعيش فى كوتوبالونج، أكبر مخيم للاجئين فى العالم، وعدد آخر من المخيمات المؤقتة فى بلدة كوكس بازار الساحلية ما يقرب من 900 ألف من الروهينجا الذين فروا من ميانمار ذات الغالبية البوذية فى عام 2017 إثر حملة قادها الجيش.

وقال بروديب كومار داس مسؤول الشرطة فى بلدة تكناف القريبة "بمجرد شعورهم بوجود فريقنا فتحوا النار على الشرطة التى ردت عليهم كذلك"، وأضاف أن الشرطة أطلقت النار على الرجال الذين كانوا يحاولون تهريب اللاجئين الذين كان منهم بعض الفتيات فأصيبوا ولقوا حتفهم أثناء نقلهم إلى المستشفى، وجرى إنقاذ اللاجئين ونقلهم إلى مخيمين مختلفين بعد إجراء تحقيق مبدئى معهم.

وقال داس لـ"رويترز"، إن الاشتباك على بعد نحو 30 كيلومترا من كوتوبالونج وقع فى أعقاب وصول معلومات إلى الشرطة، وأضاف أن الشرطة استولت على ثلاثة مسدسات محلية الصنع و15 مجموعة من الذخائر.

وذكر أن الثلاثة القتلى، وهم من الروهينجا، معروفون بعملهم فى الاتجار بالبشر ويعيشون فى المنطقة ذاتها منذ وصولهم إلى بنجلاديش قبل عام 2017.